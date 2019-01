Zmiana ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Zdaniem Ministerstwa Finansów istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w odniesieniu do przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych w celu wyeliminowania wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych przy uwzględnieniu przede wszystkim:

celów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania; celów dyrektywy Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania; wytycznych Common Reporting Standard (CRS), do czego Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement); wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych i automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów standardu BEPS (działanie 13) - Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting; ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).

W zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych regulowanej w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami projekt przewiduje m.in. uspójnienie oraz uzupełnienie definicji ustawowych. Ponadto projekt wprowadza wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r. w zakresie w jakim nie zostało to zrobione zgodnie z międzynarodowym standardem automatycznej wymiany informacji. Projekt wprowadza również regulacje dotyczące trustów, które nie zostały uwzględnione w pierwotnej wersji ustawy.

W stosunku do automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów zmodyfikowana została zgodnie wytycznymi OECD, dyrektywą Rady (UE) 2016/881, BEPS 13 oraz Peer review of the implementation of the Action 13 minimum standard m.in. definicja grupy podmiotów oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy. Ponadto obok kwoty progowej w euro określona została równowartość wskazanej kwoty w złotych polskich. Wprowadzone zostało również odniesienie do sposobu obliczania wartości kwoty progowej w państwie rezydencji jednostki dominującej oraz wprowadzono wymóg, aby dodatkowe informacje lub wyjaśnienia zawarte w informacji o grupie podmiotów przekazywane były także w języku angielskim. Dookreślono także środki komunikacji elektronicznej do przesyłania informacji o grupie podmiotów oraz wprowadzona została instytucja korekty składanych wcześniej raportów.

Projekt przewiduje również zmiany dostosowawcze ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA w zakresie raportowania.

W zakresie zmian do Ordynacji podatkowej przewiduje się wprowadzenie obowiązku podania przez wnioskodawcę występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, odpowiednio państwa (terytorium) miejsca zamieszkania osoby fizycznej, danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub państw (terytoriów), w których wystąpiły lub mogą wystąpić skutki transgraniczne transakcji bądź zdarzenia będących przedmiotem wniosku.

Dodatkowo, w Kodeksie karnym skarbowym przewiduje się wprowadzenie typu uprzywilejowanego czynu zabronionego w przypadku działań niezgodnych z przepisami ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Źródło: Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów