Kolejne objaśnienia podatkowe MF w w zakresie PIT i CIT

Projekt objaśnień podatkowych Ministra Finansów dotyczących zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT.

Zakres objaśnień

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w zakresie:

wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu, wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

W przepisach regulujących te zagadnienia od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany wynikające z:

- ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), zwanej dalej „ustawą upraszczającą”, oraz

- ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159).

Jako, że podatnicy po raz pierwszy korzystają z opisanych uproszczeń w 2019 r., Minister Finansów uznał za potrzebne wydać objaśnienia podatkowe w tym zakresie w trybie określonym w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem Minister Finansów, dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, może z urzędu wydawać (oprócz interpretacji ogólnych) ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe), przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do objaśnień podatkowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m Ordynacji podatkowej, co - mówiąc najprościej - oznacza, że podatnik nie może zostać ukarany przez organy podatkowe jeżeli zastosował się do tych objaśnień.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Minister zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach i nadsyłania opinii, uwag i sugestii, w zakresie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do konsultowanego projektu objaśnień.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do dnia 5 sierpnia 2019 r. pod adresem e-mail: formy.opodatkowania@mf.gov.pl.

Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi na konsultacje drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Podatków Dochodowych

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

W przypadku przesyłania opinii e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, Minister prosi o dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

Analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/ w zakładce „Co robimy” >> „Konsultacje podatkowe”.

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

MF informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.