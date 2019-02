Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - objaśnienia MF

Objaśnienia stanowią dokument, który jest rozwinięciem projektu objaśnień przepisów dot. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania MDR, który został przedstawiony do konsultacji partnerom społecznym 21 grudnia 2018 r. W stosunku do projektu objaśnienia MDR zawierają wiele istotnych zmian, korzystnych dla zainteresowanych podmiotów.

Aby wyjaśnić wątpliwości, które pojawiały się podczas konsultacji, w objaśnieniach uwzględniono ponad 30 (trzydzieści) uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych. Proces konsultacji nowych przepisów trwał od połowy listopada 2018 r. W Ministerstwie Finansów 11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem nowych przepisów oraz uwagi dotyczące ich interpretacji.

Jaki jest cel objaśnień MDR?

Chodzi o wyjaśnienie istotnych pojęć dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego spełnienia tych obowiązków informacyjnych. W objaśnieniach MDR uwzględniono potencjalne problemy praktyczne, które mogą wystąpić na etapie stosowania nowych przepisów. W związku z tym ostateczna wersja dokumentu zawiera wiele praktycznych przykładów w kontekście obowiązku sprawozdawczego, np. wskazanie sytuacji, które nie powinny powodować konieczności złożenia informacji o schemacie podatkowym.

Co zawierają objaśnienia?

Ponieważ instytucja raportowania schematów podatkowych nie występowała dotychczas w polskim porządku prawnym oraz ze względu na liczne uwagi zebrane w trakcie konsultacji publicznych – w objaśnieniach wskazano m.in. że ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r.

Natomiast w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Podkreślić również należy, że podmiotowi, który zastosuje się do objaśnień MDR, będzie przysługiwać ochrona (art. 14n §4 Ordynacji podatkowej).

Objaśnienia MDR wyraźnie wskazują, że obowiązek informacyjny na podstawie przepisów MDR nie powstanie, gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego (tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości w PLN 10 mln euro oraz wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln euro) i jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne.

Najważniejsze zmiany w objaśnieniach MDR w stosunku do ich projektu

wyjaśnienie, że produkty emerytalne takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) generalnie nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR;

rozstrzygnięcie, że sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych (ulgi badawczo-rozwojowej oraz „Innovation Box") nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy;

wyjaśnienie, że w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku rozliczanych w odmiennych okresach rozliczeniowych, obowiązek złożenia formularza MDR-3 (składanego przez korzystającego łącznie z deklaracją podatkową) nie jest konieczne dwukrotne raportowanie dokonywanych czynności (poprzez informację MDR-3). Oznacza to, że w sytuacji, w której dany schemat podatkowy dotyczy w głównej mierze podatku dochodowego, wystarczające jest złożenie informacji MDR-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym w podatku dochodowym;

rozwinięcie oceny wymagań informacyjnych w odniesieniu do kwestii cen transferowych w celu wyjaśnienia, które rozwiązania nie powinny zasadniczo podlegać obowiązkowi raportowania MDR oraz uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie właściwego podejścia do zagadnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych i analizy porównawczej lub analizy zgodności w kontekście przepisów MDR;

doprecyzowanie kwestii intertemporalnych oraz obowiązku retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych, w szczególności dla uniknięcia powstania wielokrotnego obowiązku informacyjnego;

podkreślenie, że nie jest objęte obowiązkiem informacyjnym MDR skorzystanie z tzw. ulgi na dzieci oraz wspólnego rozliczenia się z małżonkiem;

wskazanie katalogów typowych czynności wykonywanych w ramach świadczenia usług dotyczących kwestii podatkowych, których świadczenie nie będzie związane z obowiązkiem informacyjnym MDR;

wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których może potencjalnie wystąpić podwójny obowiązek informacyjny oraz wskazanie sposobu postępowania w takich sytuacjach.

