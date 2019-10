Certyfikacja zawodu księgowego dobra dla biznesu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) opracowało system certyfikacji biur rachunkowych, który ma potwierdzać, że osoby świadczące usługi księgowe na bieżąco aktualizują wiedzę o zmieniającym się prawie i wykazują się wysoką etyką zawodową. Wymagania wobec księgowych to jeden z głównych tematów dwudniowej Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się”, która odbyła się w dniach 1-2 października br. w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Infor.

Jak podkreślił dr hab. prof. US Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, przedsiębiorca ma prawo oczekiwać i wymagać, aby księgowy czy pracownik biura rachunkowego był osobą, która nie tylko przestrzega zasad etyki zawodowej, ale też stale podnosi kwalifikacje. Nie chodzi jedynie o aktualizację wiedzy na temat bieżących przepisów, ale również doskonalenie umiejętności informatycznych czy komunikacyjnych.

„To właśnie księgowi - wspierając przedsiębiorców - stąpają po polu minowym niejednoznacznych przepisów i ich sprzecznej interpretacji” - podkreślił dr hab. prof. US Stanisław Hońko. Według niego, zorganizowana z inicjatywy stowarzyszenia wspólna konferencja przedsiębiorców i księgowych jest konieczna dla lepszego poznania się obu grup zawodowych.

„Każda zmiana przepisów wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców, ale sporą część tych obciążeń biorą na siebie księgowi” - mówił Stanisław Hońko. Podkreślił, że to właśnie księgowi muszą pierwsi wiedzieć o nowelizacjach prawa - takich jak wprowadzenie tzw. białej listy przy rozliczeniach VAT, nowe zasady obliczania PIT czy wdrożenie Pracowniczych Programów Kapitałowych.

W Polsce obecnie nie ma przepisów określających wymagania wobec osób, które chcą być księgowymi. Kompetencje księgowych weryfikuje rynek, co często bywa bolesne dla przedsiębiorców. Brak regulacji jest również utrudnieniem przy wyborze księgowego przez firmy.

Dlatego SKwP dziesięć lat temu wprowadziło system certyfikacji zawodu księgowego, którego zwieńczeniem jest tytuł dyplomowanego księgowego. Programy kursów na poszczególne stopnie mają rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Natomiast opracowane certyfikaty dla biur rachunkowych są adresowane zarówno do właścicieli biur (certyfikowany ekspert usług księgowych), jak i pracowników (certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych).

Jeden z tematów konferencji przedsiębiorców i księgowych będzie dotyczył również zmian w prawie wprowadzonych w 2019 roku. Według Leszka Lewandowicza, doradcy podatkowego i sekretarza Zarządu Głównego SKwP, obecnie największe kontrowersje budzi wprowadzenie od 1 listopada 2019 r. obowiązkowej podzielonej płatności. „Zmiana ta oznacza dla bardzo wielu podatników ryzyko popełnienia przypadkowych błędów, które będą skutkować poważnymi sankcjami finansowymi w obszarze VAT oraz podatku dochodowego” - przestrzegł Leszek Lewandowicz.

„Podstawowy przepis, określający zakres obowiązkowej podzielonej płatności, został napisany w sposób rodzący uzasadnione wątpliwości interpretacyjne i - na miesiąc przed jego wejściem w życie - w niektórych przypadkach nie ma pewności, kto i w jakim zakresie będzie zobowiązany do stosowania obowiązkowej podzielonej płatności” - powiedział Leszek Lewandowicz. Jego zdaniem wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności może także skutkować pogorszeniem płynności finansowej części firm.

Jak podkreślił dr hab. prof. US Stanisław Hońko, księgowi muszą być nie tylko na bieżąco z przepisami, ale także muszą śledzić zmiany w systemach informatycznych. Zmiany technologiczne z pewnością zmienią charakter pracy księgowych. Nie muszą się natomiast obawiać, że roboty pozbawią ich zatrudnienia. Zmienią ich pracę na lepsze, gdyż przejmą część rutynowych czynności, a księgowi będą mieli więcej czasu na analizę i prezentację zgromadzonych danych.

Według jednego z prelegentów, Roberta Czuły, prezesa spółki Soneta dostarczającej system enova365, oferowane dzisiaj przedsiębiorcom nowoczesne oprogramowanie ma charakter zintegrowany, a fundamentem takiej integracji jest jedna baza gromadząca dane pochodzące z różnych obszarów. Nowoczesna technologia (w tym elementy sztucznej inteligencji) pomaga w ich analizowaniu.

„Takie analizy w przystępnej formie dostarczane są nie tylko przedsiębiorcom, ale również pracownikom usytuowanym na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy, tak by podejmować trafne decyzje” - powiedział Robert Czuła.

Według niego współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a biurami rachunkowymi będzie coraz szybciej szła w kierunku ograniczenia czasu, jaki pracownicy biur poświęcają na działalność czysto „mechaniczną”, jaką jest wprowadzanie danych do systemu. Dzieje się tak m.in. dzięki systemowi elektronicznego rozpoznawania dokumentów i automatycznego wprowadzania ich do systemu. Zdaniem Roberta Czuły, przyszłość księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych.

Piotr Ciski, prezes spółki Sage oferującej system Sage Symfonia, podkreślał z kolei, że rozwój programów wspierających obsługę finansowo-księgową stwarza możliwość coraz szerszej wizualizacji wizualizacji danych. „Czas prostych wykresów mija. Przedsiębiorcy czy zarządy chętnie widzą rozbudowane raporty graficzne, uproszczoną prezentację danych, wykorzystanie kolorów, różnych form prezentacji na różnych urządzeniach oraz intuicyjną nawigację w wielostronicowych raportach” - powiedział Piotr Ciski.

„Ale do tych wizualizacji nieodzowny jest komentarz księgowego lub dyrektora finansowego, który wejdzie w rolę doradcy, tłumacząc zależności wynikające z zebranych danych czy prognoz. To bezcenna umiejętność, szczególnie w rzeczywistości big data, w której dzisiaj żyjemy” - dodał prezes spółki Sage. Według niego biznes - co pokazują różne badania - oczekuje od finansistów i księgowych wejścia w rolę doradcy i przejścia od rachunkowości finansowej do rachunkowości zarządczej: to wielka szansa na rozwój, ale i wyzwanie zawodowe.

„To, o co walczymy w cyfrowym świecie, cyfrowych podatków oraz biznesu, to spójność i integralność danych. Dlatego tak ważne jest, by każdy pracownik zaangażowany w chociażby przyjmowanie faktury zakupu wiedział, jak ogromną wagę trzeba dziś przykładać do jakości danych. Najłatwiej to osiągnąć dzięki posiadaniu jednego dostawcy oprogramowania” - powiedział Piotr Ciski. Zauważył jednocześnie, że wiedza i zaplecze technologiczne nie wystarczą, ponieważ bazą dla dobrej relacji między biurem rachunkowych a przedsiębiorcą jest zaufanie.

