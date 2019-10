Niższe podatki i wyższy limit jednorazowej amortyzacji - nowe udogodnienia dla firm

Przez ostatnie lata bardzo wiele zrobiono dla mikro i małych firm, które – dzięki wprowadzonym rozwiązaniom - otrzymały ogromną przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej – ocenia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Podczas rozpoczętego w środę (16 października) w Katowicach 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rzecznik wyliczał zmiany w prawie i udogodnienia, z jakich mogą obecnie korzystać mikro i małe firmy - wśród nich obniżkę podatku CIT, podniesienie kwoty jednorazowej amortyzacji czy zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu pierwszego pół roku działania nowej firmy.

„To tzw. pas startowy, dający możliwość spróbowania swoich sił w biznesie bez większych konsekwencji podatkowych. Przez pół roku przedsiębiorca może otworzyć firmę, nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne i może spróbować znaleźć swoją niszę. To bardzo ważna sprawa, bo zachęca do tego, żeby działać” – tłumaczył Abramowicz, oceniając, iż obecny system ryczałtowego ZUS-u nie zachęca do takich prób biznesowych.

Inne korzystne dla przedsiębiorczych rozwiązanie dotyczy osób np. dorabiających drobnymi usługami czy sprzedażą domowych wyrobów. „Dzisiaj każdy, kto próbuje sobie dorobić w działalności gospodarczej, a jego obroty nie przekraczają połowy najniższego wynagrodzenia, może to robić bez żadnej rejestracji działalności gospodarczej” – przypomniał Rzecznik.

Jego zdaniem, po obniżce podatku CIT do 9 proc. możliwe są dalsze kroki w tym kierunku. „Myślę, że ten eksperyment na pewno się powiedzie i zobaczymy dobre skutki obniżenia podatku CIT. Być może rząd pójdzie dalej w obniżaniu tego podatku (…) poniżej obecnych 9 proc., ale to jest już dzisiaj realna pomoc dla tych spółek” – uważa Abramowicz.

Dla pracodawców w małych firmach nie bez znaczenia jest też obniżka podatku PIT dla pracowników do 17 proc. oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co daje realny wzrost wynagrodzeń w firmach. Dla osób poniżej 26 lat podatek dochodowy został zniesiony. „Klin podatkowy jest obniżany; być może jeszcze za wolno, być może warto byłoby przyspieszyć, ale ewidentnie widzimy, że te działania są prowadzone” – wskazał Rzecznik.

Istotne dla firm jest również podniesienie kwoty jednorazowej amortyzacji, która długo była na poziomie 3 tys. zł. Obecnie jest to 10 tys. zł, a dla maszyn i urządzeń 100 tys. zł, zaś dla inwestycji w sferze badań i rozwoju – do 100 proc. „To jest ewidentna zachęta do inwestowania” – przekonywał Abramowicz.

Szansą dla małych i średnich firm – jego zdaniem – są też nowe zasady wspierania inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, dzięki którym ze wsparcia może skorzystać nawet mały warsztat, niegdyś pozbawiony możliwości wejścia do specjalnej strefy ekonomicznej.

Ułatwieniem dla firm rodzinnych było przyjęcie Ustawy o sukcesji, a także Ustawy o likwidacji zatorów płatniczych, która ma spowodować, że duże firmy przestaną kredytować się, wydłużając terminy płatności wobec małych i średnich dostawców. Ustawa przewiduje maksymalnie trzymiesięczny termin płatności, a w relacjach z urzędami – miesięczny.

Ważną dla przedsiębiorców zmianą będzie też nowelizacja Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą zamawiający towary i usługi będą musieli kierować się już nie tylko ceną, ale efektywnością, czyli korelacją ceny, jakości i oddziaływania na środowisko.

„Szkoda, że ta ustawa ma wejść w życie dopiero od 2021 roku. Ja zmieniłbym ten termin, bo przedsiębiorcy czekają na te zmiany, a poza tym nie jest dobrze jak publiczne, budżetowe pieniądze w większości idą do zagranicznych podmiotów” – ocenił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zdaniem, zamówienia publiczne powinny być jednym ze źródeł rozwoju przede wszystkim krajowych firm.

Zmianą postulowaną wcześniej przez przedsiębiorców było także zniesienie obowiązku przechowywania akt pracowniczych w formie papierowej oraz wiele innych wdrożonych już zmian technicznych.

Kolejne zmiany ma rekomendować działająca przy Rzeczniku Rada Przedsiębiorców, skupiająca obecnie 155 organizacji gospodarczych – w czwartek Rada zbierze się w Katowicach, w ramach 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W spotkaniu mają wziąć udział przedstawiciele wszystkich izb administracji skarbowej.

„Chcemy rozpocząć dialog między przedsiębiorcami a administracją skarbową. W dużej części są to ludzie, którzy rozumieją, że przyszły nowe czasy i nie da się tak jak kiedyś. Tylko są pewne ograniczenia i przyzwyczajenia (…) – pokażemy bez żadnych osłonek nagą prawdę, jeżeli chodzi o realizację przez część urzędników skarbowych Konstytucji Biznesu” – mówił Abramowicz.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęcał zgromadzonych w Katowicach przedstawicieli firm, by zgłaszali mu swoje postulaty i problemy. Przekonywał, że ustawa, na podstawie której działa Rzecznik, daje mu narzędzia, by skutecznie bronić mikro, małych i średnich firm.

„Rzecznik może wkraczać do postępować administracyjnych na prawach prokuratora, jeżeli stwierdzi, że są łamane prawa przedsiębiorcy. I my to robimy, i skutecznie wygrywamy kolejne sprawy” – powiedział Abramowicz. Rzecznik zwraca się też do administracji rządowej o objaśnienia prawne dotyczące niejasnych przepisów, a zastosowanie się przedsiębiorcy do takiego objaśnienia chroni go przed ewentualną odpowiedzialnością, co poprawia bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Rzecznik zapowiedział dalsze działania na rzecz odejścia od ryczałtowego ZUS-u. "1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o +małym ZUS-ie+, teraz rząd zapowiedział zmodyfikowanie jej jeśli chodzi o dochód, ale na dzień dzisiejszy obejmie ona ok. 250-300 tys. przedsiębiorców, a płacących pełne składki na ZUS jest 1,2 mln. Zostaje nam jeszcze 900 tys. Obiecuję państwu, że ten bój, który rozpoczęliśmy, skończymy zwycięstwem, czyli będziemy mieli taki system, jak jest w Europie, a nie (...) taki, który uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w takim stopniu, w jakim można byłoby ją prowadzić, gdyby ryczałtowego ZUS-u w takiej wysokości nie było" - zadeklarował Abramowicz.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ciągu trzech dni zgromadzi w Katowicach kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, samorządów i nauki. Zaplanowano 12 ścieżek tematycznych, z udziałem ekspertów i gości z ok. 50 krajów.(PAP)

autorzy: Marek Błoński, Mateusz Babak

