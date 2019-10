Dalsza informatyzacja podatków jest nieunikniona

Otwierając w czwartek (24 października) w Warszawie konferencję "Technologie w podatkach - wyzwania dla przedsiębiorców, doświadczenia Ministerstwa Finansów i światowe trendy", Słaboszowski podkreślił, że w pierwszej kolejności administracja skarbowa musi dążyć do zniesienia właściwości terenowej urzędów skarbowych. Chodzi o to, by podatnik mógł załatwić swoją sprawę z dowolnego miejsca - tłumaczył. "Musimy zmierzać w kierunku e-urzędu" - zaznaczył.

Słaboszowski ocenił również, że na razie sposób funkcjonowania KAS broni się wysokością wpływów. Jak podkreślał, po III kwartałach 2019 r. przyrost wpływów z podatków rok do roku jest na poziomie 7-8 proc., a z ceł - 12 proc. "Po bardzo dobrym roku 2018 r. oznacza to wysokie tempo przyrostu wpływów z podatków i ceł, to są bardzo dobre wyniki i nie możemy tego zepsuć" - dodał. Dlatego, jego zdaniem, informatyzacja systemu podatkowego musi nadążać za cyfrowymi trendami w gospodarce, bo inaczej administracja stanie się ciężarem dla rozwoju gospodarczego.

Jako przykład podawał procedury celne w portach, w których - jak przypomniał - obroty rosną o 20 proc. rocznie. 95 proc. kontenerów jest odprawianych już na morzu, jeszcze zanim statek wpłynie do portu, a kontroluje się potem te, wytypowane na podstawie analizy różnych danych - mówił Słaboszowski. Tempo odpraw celnych jest ważne dla zachowania tempa rozwoju. Im szybciej towary będą odprawiane, tym szybciej będzie rosnąć gospodarka" - mówił.

Również pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch ocenił, że "jesteśmy świadkami transformacji cyfrowej na całym świecie, także w obszarach skarbowości i celnym". "Intensywnie pracujemy, żeby zmienić polskiego fiskusa, aby był cyfrowy (...) i przejrzysty" - dodał.

Koch przypomniał rozszerzanie działania JPK i split payment na kolejne obszary oraz obowiązkową cyfryzację sprawozdań finansowych. Jak dodał, fiskus jest już w stanie pozyskiwać informacje o modelach optymalizacji podatkowych i korzystać z tych informacji. Wskazał również na cieszący się coraz większą popularnością system rozliczeń PIT drogą elektroniczną. "Wykorzystujemy w nim dane o podatniku, zbierane z różnych źródeł, sam podatnik może nawet nic nie robić, aby się rozliczyć - wskazał.(PAP)

