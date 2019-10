Przewlekłość postępowań skarbowych barierą dla biznesu

Na przewlekłość postępowania jako głównego ogranicznika w prowadzeniu działalności gospodarczej wskazał Andrzej Olkowski, prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. „Jeżeli my, przedsiębiorcy, nie jesteśmy w stanie w przewidywalnym czasie uzyskać odpowiedzi, wyroku, czy interpretacji, to jest to dla nas deprymujące i zniechęcające do prowadzenia działalności gospodarczej” – powiedział Olkowski. Zaznaczył, że szereg procedur, które stworzono wiele lat temu na potrzeby wielkich zakładów, zostało automatycznie przeniesionych na małe firmy. „Te procedury są często nieadekwatne. W zmianach przepisów należy uwzględnić skalę i wielkość produkcji” – dodał Olkowski.

Według Adama Abramowicza, rzecznika MŚP tej sytuacji może zaradzić maksymalne uproszczenie prawa, które od 4 lat jest stopniowo wdrażane. Przykładem takich działań jest, jego zdaniem, ostatnia zapowiedź premiera, Mateusza Morawieckiego, dotycząca zwiększenia limitu obrotu dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zamienić podatek dochodowy w obecnej formie na podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych. „Do tej pory bardzo niska kwota ograniczała firmom możliwość wybrania sobie takiego modelu” – powiedział Abramowicz. Kolejne przykłady pozytywnych zmian, to uporządkowanie stawek VAT oraz powołanie rzecznika MŚP, który może skutecznie interweniować w przypadku przedłużającego się postępowania skarbowego.

reklama reklama



Paneliści podkreślali, że konieczna jest zmiana mentalności urzędników Krajowej Administracji Skarbowej, aby zgodnie z Konstytucją Biznesu interpretowali wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.

Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii powiedział, że resort przygotował rozwiązania systemowe, jak Konstytucja Biznesu oraz pakiet ustaw dla małych i średnich przedsiębiorców, odpowiadających na zgłaszane przez nich potrzeby legislacyjne. Są wśród nich takie rozwiązania jak np. traktowanie wynagrodzenia małżonka jako kosztu podatkowego oraz likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, które nadmiarowo podnosiły koszty firmy. Podczas panelu rozmawiano też o działaniach potrzebnych do dalszego rozwoju polskiego piwowarstwa. „Możemy się poszczycić nowoczesnym parkiem maszynowym. Kwota 13 mld zł zainwestowanych w sektor pozwoliła nam zbudować bardzo solidny biznes i to dzisiaj procentuje” – powiedział Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie. Uzupełnił, że ten solidny, zdrowy biznes udało się też zbudować dzięki odpowiedzialnej polityce państwa, przewidywalności i stabilności. „Z branżą piwowarską powiązane jest funkcjonowanie setek małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego zagrożeniem dla całej branży byłyby wszelkie, gwałtowne zmiany, zwłaszcza akcyzy” zaznaczył Morzycki. Obecnie istnieje w Polsce blisko 300 browarów kraftowych i regionalnych, a całkowita liczba miejsc pracy tworzonych przez branżę sięga 160 tysięcy.

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP