Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można załatwić online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową potwierdza aktualną sytuację podatkową danego podatnika. Urząd wyda to zaświadczenie w następujących przypadkach:

gdy urzędowe potwierdzenie sytuacji podatkowej podatnika wynika z przepisów

jeśli podatnikowi zależy na poświadczeniu jego sytuacji podatkowej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową na wniosek

Urząd wyda ci zaświadczenie, tylko jeśli złożysz kompletny wniosek. Formularz wniosku dostępny jest też w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w twoim piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które masz płacić czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Pamiętaj, że urząd wydaje zaświadczenie na podstawie informacji z prowadzonych ewidencji, rejestrów lub innych danych pozyskanych z innych urzędów.

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, np. kiedy złożysz wniosek o niezaleganiu w podatkach, a w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Zgoda na zaświadczenie

Można też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy podatnik (przedsiębiorca) chce poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać zaświadczenie, potrzebujesz najpierw jego zgody na to, aby urząd wydał ci zaświadczenie. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (np. banki)

kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości

wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej* oraz członków rodziny (m.in. dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (tzw. faktyczne pożycie)

* Nie potrzebujesz zgody, jeśli masz wspólność majątkową w małżeństwie. W takim przypadku złóż oświadczenie ORD-M, które potwierdza twoją sytuację.

Kiedy można uzyskać zaświadczenie

W dowolnym momencie

Gdzie można uzyskać zaświadczenie

Usługę można zrealizować w:

urzędach skarbowych

urzędach skarbowych dla największych podmiotów

urzędach marszałkowskich

urzędach miast lub gmin

urzędach dzielnicowych m.st. Warszawy

miastach na prawach powiatu

Rodzaj podatku lub opłaty decyduje o tym, gdzie złożyć wniosek.

Przykładowo dla:

PIT, VAT, CIT, akcyzy: wniosek złóż do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby jeśli masz np.: oddział w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym – wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych wniosek możesz też zanieść lub wysłać pocztą do dowolnego centrum obsługi podatnika – czyli jednego z 51 wybranych urzędów skarbowych

podatku od nieruchomości lub od środków transportowych – wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie

– wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie opłaty za korzystanie ze środowiska – wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby

Więcej informacji o wyborze właściwego urzędu

Procedura krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Pamiętaj, że urząd wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub ustali sam. Urząd może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów tylko wtedy, jeśli wskaże podstawę prawną, która go do tego uprawnia.

Dokumenty

A. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Pobierz:

Dokument możesz złożyć jako: Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG, KRS lub innego rejestru, podaj pełną nazwę firmy, adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności, a także numer NIP.

We wniosku określ wyraźnie zakres żądania, czyli jakie zaświadczenie chcesz dostać. Możesz też podać podstawę prawną.

Ponadto we wniosku możesz także zapytać, czy urząd prowadzi wobec ciebie postępowanie:

dotyczące ujawnienia twoich zaległości podatkowych i ich wysokości

egzekucyjne w administracji

w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

Ponadto możesz zapytać o okresy (wraz z tytułami), z których pochodzą zaległości oraz podatki z odroczonym terminem płatności lub płatnością rozłożoną na raty.

B. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

Dokument możesz złożyć jako: Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

C. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1

Pobierz: Wzór pełnomocnictwa szczególnego

Dokument możesz złożyć jako: Oryginał, Uwierzytelniona kopia

D. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Dokument możesz złożyć jako: Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jak dołączyć dowód opłaty skarbowej

Dowód zapłaty opłaty skarbowej dołącz do składanego wniosku, w chwili jego składania, lub najpóźniej w ciągu 3 dni. Może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie wpłaty przez internet. Jeśli składasz wniosek online, dołącz potwierdzenie przelewu albo kopię dowodu opłaty (skan/zdjęcie).

2. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd porówna treść twojego żądania z informacjami wynikającymi z prowadzonych ewidencji, rejestrów i innych baz danych.

Urząd sprawdzi twój wniosek, czy zawiera wymagane informacje, np. numer NIP. Jeśli brakuje informacji lub popełniłeś błąd, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia w podanym terminie. Będzie to 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków we wniosku w wyznaczonym czasie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Zanim dostaniesz zaświadczenie, urząd powinien sprawdzić, czy w twojej sprawie nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Chodzi o ustalenie lub określenie ich wysokości. Nie wpłynie to jednak na termin wydania ci zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy zebrany przez urząd pozwala na wydanie decyzji, to powinna zostać ona wydana w ustalonym terminie do wydania zaświadczenia, aby mogła znaleźć się w tym zaświadczeniu.

Urząd dochowa terminu, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. Wtedy w twoim zaświadczeniu znajdzie się informacja, że w twojej sprawie trwa postępowanie

3. Otrzymanie zaświadczenia

Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające twoją sytuację podatkową. Urząd może przysłać ci dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz też odebrać w urzędzie.

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy zmieni się twoja sytuacja.

Jeśli zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości, urząd uznaje, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o innym podatniku, to dla urzędu termin 7 dni na wydanie ci dokumentu zaczyna się od dnia złożenia zgody przez tego podatnika.

Urząd może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli twoje żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Dostaniesz wtedy postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W

Dokument otrzymasz jako: Oryginał, Dokument elektroniczny

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

dane identyfikacyjne wnioskodawcy

adres jego siedziby lub zamieszkania

informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i kwotą)

informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą

o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty