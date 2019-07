Sądy rejestrowe walczą z zaległościami w składaniu rocznych sprawozdań finansowych

Wysokie kary i postępowanie przymuszające

W ostatnim czasie zauważyć można zintensyfikowane działania sądów rejestrowych wymierzone w spółki, które posiadają zaległości w składaniu rocznych sprawozdań finansowych. Zasadniczym narzędziem jest tutaj wzywanie spółek lub indywidualnie osób odpowiedzialnych w danych podmiocie za wykonanie obowiązków sprawozdawczych do złożenia zaległych rocznych sprawozdań finansowych w terminie 7 dni pod rygorem grzywny do 15.000 zł. Co istotne, grzywna może być ponawiana do wysokości miliona złotych. Wezwania oparte są przepisach ustawy o KRS, które regulują tzw. „postępowanie przymuszające”. W popularnej w Polsce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością adresatami wezwań są najczęściej członkowie zarządu.

Im szybciej, tym lepiej, choć nie zawsze bez przeszkód

Oczywistym jest, że po otrzymaniu wezwania do złożenia zaległego rocznego sprawozdania finansowego należy wykonać je jak najszybciej. Problem tkwi jednak w tym, że często okazuje się to skomplikowane.

Trudności napotykają przede wszystkim spółki, w zarządach których zasiadają cudzoziemcy. To szczególnie w tej grupie nie lada wyzwanie stanowią formalności związane z uzyskaniem podpisu elektronicznego oraz korzystanie z systemu informatycznego do składania dokumentów. Na szczęście samo złożenie rocznego sprawozdania finansowego można powierzyć pełnomocnikowi będącemu radcą prawnym lub adwokatem, który dopełni wszelkich formalności.

Z drugiej strony, w przypadku otrzymania wezwania do złożenia zaległego rocznego sprawozdania finansowego należy jak najszybciej skontaktować się z sądem. W praktyce, sprawna komunikacja istotnie ogranicza ryzyko wysokich grzywien, a w pewnych okolicznościach może nawet pozwolić całkowicie uniknąć ich zapłaty, nawet jeżeli zostały już wcześniej nałożone.

Wezwanie do złożenia zaległego rocznego sprawozdania finansowego, a refleksja nad przyszłością spółki

Przyczyn zaległości w składaniu sprawozdań finansowych może być wiele, jednak bez względu na powód ich powstania powinny one skłonić zarząd do przemyślenia dalszego funkcjonowania spółki na rynku i stanowić swego rodzaju refleksję nad jej przyszłością. Jeśli spółka chce kontynuować działalność, najlepszym rozwiązaniem będzie sprawne dopełnienie odpowiednich formalności po stronie członków zarządu oraz dbanie o dochowanie terminów w przyszłości. Z kolei w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które to faktycznie nie prowadzą już działalności lub jest ona wygaszana należałoby rozważyć inne scenariusze działań.

Likwidacja albo wykreślenie spółki bez likwidacji

Jeśli spółka posiada majątek i interesy do zakończenia, ale nie planuje dalszej działalności to należałoby dokonać jej likwidacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przeprowadzenie tej procedury w odpowiedni sposób pozwoli uniknąć postępowania przymuszającego w przyszłości i uchroni od odpowiedzialności prawnej związanej z niedbałym prowadzeniem spraw spółki.

Z drugiej strony, spółki, które nie posiadają majątku i nie prowadzą faktycznej działalności, mogą zostać wykreślone z rejestru bez przeprowadzenia sformalizowanego postępowania likwidacyjnego, a skorzystanie z tej procedury stanowi szansę dla podmiotów, którym wykonanie ciążących na nich obowiązków sprawiałoby największe trudności. W obu przypadkach należy jednak pamiętać o dochowaniu wszelkich wymogów i formalności – również w obszarze sprawozdawczości.

Informatyzacja obowiązków sprawozdawczych a bezpieczeństwo obrotu

Informatyzacja w sprawach rejestrowych – zgodnie ze swoim założeniem – odciążyła sądy rejestrowe i uwolniła zasoby na weryfikację oraz egzekwowanie obowiązków przedsiębiorców. Utrzymywanie w obrocie spółek niewywiązujących się z obowiązków rejestrowych będzie więc coraz bardziej kłopotliwe. Jednocześnie – mając na uwadze coraz chętniej wymierzane grzywny i zagrożenie odpowiedzialnością karną za brak składania rocznych sprawozdań finansowych – również bardziej kosztowne i ryzykowne. Przyszedł zatem czas na pełne zaangażowanie w wykonanie stosownych obowiązków w zakresie e-sprawozdań oraz na refleksję nad przyszłym losem spółek posiadających zaległości w składaniu sprawozdań finansowych.

Krzysztof WARAKOMSKI, Corporate Advisory Supervisor w RSM Poland, Legal Counsel/Radca Prawny