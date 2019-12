Wirtualne kasy fiskalne w 2020 roku - rekomendacje WEI

Kasy fiskalne online - także wirtualne (w postaci oprogramowania)

Polska stoi u progu gruntowanych zmian, jeśli chodzi o system rejestracji transakcji. W przeciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy stare off-linowe kasy fiskalne mają przejść do lamusa. Warsaw Enterprise Institute chce, aby zmianie tej towarzyszyć mogła jak największa rynkowa konkurencja. Dlatego też raport pozytywnie wypowiada się o możliwości korzystania z kas fiskalnych w formie oprogramowania na sprzęt taki jak smartfon czy tablet. Nad stosowną zmianą przepisów w tym zakresie pracuje właśnie Ministerstwo Finansów.

„Kasy rejestrujące w formie oprogramowania mogą zrewolucjonizować rynek kas w Polsce. Przedsiębiorcy zaoszczędzą gdyż nie będą musieli przeznaczyć dodatkowych środków na zakup kasy, lecz będą mogli ściągnąć stosowną aplikację na urządzenia, który i tak już dziś posiadają np. na smarfona” – mówi Kamil Rybikowski, ekspert WEI. „W dodatku przedsiębiorcom odejdzie konieczność przeprowadzania cyklicznych przeglądów kasy. Państwo za to będzie miało dostęp do historii transakcji w czasie rzeczywistym, co dodatkowo wpłynie na zmniejszenie szarej strefy i zwiększy wpływy do budżetu” – dodaje.

Fundacja WEI apeluje, żeby rozporządzenie nie zawierało zbędnych barier, które mogłyby zakłócić wejście nowych rozwiązań technologicznych na rynek takich jak np. skomplikowana procedura homologacyjna, przeprowadzona przez Główny Urząd Miar. „Mamy do czynienia z sytuacją, w której teoretycznie wszyscy są za proponowanym rozwiązaniem, ale w praktyce wiele propozycji szczegółowych może zniweczyć cały pozytywny efekt zaproponowanych rozwiązań.” – ostrzega Jerzy Karwelis, dyrektor generalny WEI. Im mniej będzie plomb i innych obostrzeń, a więcej dziać się będzie w tzw. chmurze tym bardziej przyjazne środowisko dla przedsiębiorców i dojście do standardów krajów najlepiej rozwiniętych w tym zakresie” – dodaje.

W podobnym tonie wypowiadała się Simona Hornochova, była wiceminister finansów Republiki Czeskiej, obecna na konferencji. Czesi już wprowadzili rozwiązania, do których przymierza się Polska. „Z naszych doświadczeń wynika, że najlepsze są rozwiązania proste, które nadmiernie nie komplikują całego systemu. W tym duchu przepisy powinna wprowadzać Polska, jeśli chce szybko zaobserwować pozytywne zmiany” – wspomniała była wiceminister podczas dyskusji.

Inny gość zagraniczny, profesor Stjepan Gros z Uniwersytetu w Zagrzebiu, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, podkreślał, że doświadczenia państw, w których system ten funkcjonuje pokazuje, że jest to system bezpieczny. Nie ma podstaw do wysuwania wniosków, że oprogramowania doprowadzą do manipulowania danymi, wręcz przeciwnie – są dobrym narzędziem do dalszego uszczelniania systemu poboru podatków.

Kiedy wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie wirtualnych kas rejestrujących

Nieznana jest ostateczna data wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Przyznawali to obecni na konferencji Prezes Głównego Urzędu Miar Radosław Wiśniewski oraz Zbigniew Baranowski z Ministerstwa Finansów. Zbigniew Baranowski potwierdził, że MF jest otwarte na komunikację z branżą i przedsiębiorcami: „Proces digitalizacji jest absolutnie kluczowy. Odwołując się do wprowadzenia Jednolitego Pilku Kontrolnego, jesteśmy na etapie świetnego komunikowania się z przedsiębiorcami (dostrzeżone przez media, podatników i przedsiębiorców) – tą drogą idziemy w kwestii kas wirtualnych” – wspomniał przedstawiciel MF.

Aktualnie podlega modyfikacji II wersja (z 22 listopada 2019 r.) projektu tego rozporządzenia - i należy się spodziewać III wersji.

Fundacja WEI domaga się korelacji między wejściem w życie rozporządzenia a wprowadzeniem obowiązku posiadania kas fiskalnych on-line. Przedsiębiorcy z branży HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café), których obowiązek dotknie już 1 lipca 2020 roku, powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy zakupem on-linowej kasy hardwarowej a pobraniem aplikacji w formie oprogramowania. Przedstawiciele rządu zapewniają, że chcą oni doprowadzić do takiej korelacji a pracę nad nowymi przepisami idą pełną parą. W tym kontekście przedstawiciel MF (choć nie chciał wypowiadać się wiążąco odnośnie planowanych terminów wejścia w życie rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych) nie wykluczył przesunięcia ww. terminu 1 lipca 2020 r.

Prezes Głównego Urzędu Miar Radosław Wiśniewski zauważył też pewne problemy techniczne, które trzeba rozstrzygnąć w toku prac legislacyjnych. Chodzi przede wszystkim o konieczność komunikowania się kas online (także wirtualnych) z Centralnym Repozytorium Kas w formule "real time". Nie sprzyjają temu zarówno aktualne możliwości internetu w Polsce jak i parametry systemu informatycznego resortu finansów/KAS. Prezes GUM zauważył także, że nie każde urządzenie przenośne (nie każdy model smartfona) będzie w stanie obsłużyć wirtualną kasę fiskalną.

Pełny raport „Wirtualne Kasy. Nowy wymiar przedsiębiorczości” do pobrania tutaj.

Korzyści z kas wirtualnych

Korzyści dla państwa

Wprowadzenie wirtualnych kas fiskalnych sprzyja zwiększeniu efektywności działań organów podatkowych w zakresie przeciwdziałania nielegalnym praktykom, jakim jest np. brak rejestrowania sprzedaży detalicznej i innego typu oszustwa powodujące zmniejszenie wpływów budżetowych. Dzięki kasom online (także wirtualnym) możliwe staną się mechanizmy kontroli w czasie rzeczywistym. W tej sytuacji dalece utrudnione, o ile nie niemożliwe, będzie dokonywanie oszustw podatkowych w postaci braku płatności należnych podatków. Kasy wirtualne, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) za pośrednictwem internetu. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas o prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

Posiadanie takich danych umożliwi odpowiednim służbom państwowym dokonywanie zaawansowanej oceny ryzyka popełnienia przestępstwa skarbowego i w ten sposób przyczyni się do wysyłania kontroli w wyselekcjonowane na podstawie analizy miejsca. Zdaniem WEI zalety tego typu zaawansowanej analizy i preselekcji są podwójne: z jednej strony organy kontrolne poświęcają mniejszą ilość czasu i zasobów kadrowych na sprawowanie funkcji kontrolnej oraz ich działania są efektywniejsze, zaś z drugiej strony uczciwi przedsiębiorcy w znaczenie mniejszym stopniu odczuwają dolegliwość, jaką jest przeprowadzanie kontrolnych w ich firmie.

Korzyści dla przedsiębiorców

Z danych MF wynika, że ok. 1,5 mln przedsiębiorców posiada kasy fiskalne. Wprowadzenie możliwości stosowania wirtualnych kas wpłynie na bezpośrednich użytkowników urządzeń fiskalnych – przedsiębiorców. Zdaniem WEI brak konieczności posiadania specjalnych urządzeń powinien wpłynąć pozytywnie na zwiększenie zainteresowania posiadaniem kasy i legalnym prowadzeniem działalności. Wprowadzenie kas fiskalnych mających postać oprogramowania zmniejszy koszty wejścia użytkowników w branże wymagające fiskalizacji, co tym samym powinno przełożyć się na zmniejszenie szarej strefy działalności gospodarczej. WEI zwraca też uwagę na kwestie zmniejszenia kosztów cyklicznych, które każdy użytkownik obecnie stosowanych kas fiskalnych musi ponosić w celu zapewniania ich obsługi, między innymi koszty serwisu. Podatnik będzie mógł także samodzielnie przeprowadzić fiskalizacje, bez konieczności dokonywania przeglądu co dwa lata.

Oprogramowanie kas wirtualnych może mieć postać tak intuicyjną jak większość spotykanych dzisiaj aplikacji dedykowanych smartfonom. Pozwoli to na oszczędność czasu, a przez to również środków finansowych, zarówno na etapie wdrożeniowym (szkolenia nowych pracowników), jak i na etapie samego korzystania z wirtualnych kas fiskalnych.

Zdaniem fundacji WEI umożliwienie korzystania z oprogramowania rejestrującego transakcje handlowe to rzadki przykład rozwiązania, które wpływa pozytywnie zarówno na interes państwa - poprzez łatwiejszy sposób wykrywania oszustw podatkowych, jak i na interes uczciwych przedsiębiorców, którzy będą mogli oszczędzić na zakupie sprzętu rejestrującego, jak i mierzyć się będą z mniejszą ilością kontroli skarbowych. Ze względu bowiem na elektroniczny przesył danych, rutynowe kontrole sprawdzające staną się zbyteczne.

Dlatego WEI apeluje o jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, z jak najmniej uciążliwym procesem homologacji i dostosowaniem wejścia w życie rozporządzenia z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line przez dane grupy przedsiębiorców.