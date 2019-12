Kiedy można skorzystać z ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych online?

Ustawodawca przewidział okres przejściowy, w którym obowiązek stosowania kas online stopniowo będzie obejmował coraz większą grupę podatników. Od 1 stycznia 2020 r. obejmie on branżę paliwową, warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne, od 1 lipca 2020 r. - branżę gastronomiczną, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i sprzedaży węgla, a od 1 stycznia 2021 r. - branżę budowlaną, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i dentystów, kluby fitness i usługi prawnicze.

W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości czy w przypadku wymiany kasy rejestrującej na kasę online przed terminem wskazanym w ustawie przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z prawa do ulgi na zakup takiej kasy.

Sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących online określa obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (dalej jako Rozporządzenie). Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia warunkiem odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrotu jest:

rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Natomiast w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych wyrażonym w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.10.2019 r,. znak 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD „ulga na zakup kasy, w odniesieniu do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online oraz podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz wcześniej nie stosowali innych kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, przysługuje, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji sprzedaży. Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach”.

Jeżeli zatem podatnik zobligowany do wymiany kasy rejestrującej, rozpocznie prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy online przed terminem wskazanym w ustawie o VAT, to zachowa prawo odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestracyjnych w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł (po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia), nawet jeśli wcześniej dokonał takiego odliczenia na dotychczas używaną kasę rejestrującą.

Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.

www.ecdpgroup.pl