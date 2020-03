Możliwość odroczenia poboru i zwolnienia z podatku od nieruchomości

W piątek w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw, składających się na rządowy pakiet antykryzysowy, mający przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa. Jak podkreśliła szefowa resortu rozwoju, "ta ustawa zawiera szereg ułatwień biurokratycznych".

"Wiąże się choćby z wydłużaniem wielu terminów administracyjnych" - wskazała. Chodzi, jak mówiła, np. o wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności czy o niezdolności do pracy. "Przedłużamy w sposób automatyczny badania medycyny pracy" - wyliczała.

Wydłużony ma być też okres ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych.

reklama reklama



"Dajemy także możliwość samorządom odroczenia poboru podatków od nieruchomości" - zaznaczyła Emilewicz. Dodała, że te podatki, których "czas zapada na kwiecień, maj i czerwiec, będą mogły być regulowane do końca września, po decyzji samorządów terytorialnych". (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ pad/

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera m.in. zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Projektowane rozwiązania pozwolą gminom, w ramach ich autonomii podatkowej, wprowadzić rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane będą na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rozwiązania te będą miały pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną i przyczynią się do poprawy ich płynności finansowej.

Pierwsze z tych rozwiązań umożliwi gminom wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Drugie z proponowanych rozwiązań umożliwi przedłużenie, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r."