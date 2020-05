Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Tarcza antykryzysowa 4.0 - będzie można odliczyć więcej darowizn

Tarcza antykryzysowa 4.0 - będzie można odliczyć więcej darowizn

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera nowe ułatwienia podatkowe. Więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej. Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.