Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski do 31 października 2020 r.

Zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski do 31 października 2020 r.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poparła inicjatywę Komisji Europejskiej (KE) przedłużenia okresu obowiązywania decyzji umożliwiającej stosowanie zwolnienia z należności celnych i VAT. Ma to związek z utrzymującym się zapotrzebowaniem na sprzęt ochronny i medyczny potrzebny do zwalczanie epidemii COVID-19. KE zmieniła swoją wcześniejszą decyzję i wydłużyła okres obowiązywania zwolnienia do 31 października 2020 r.