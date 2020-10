Pakiet zmian w podatkach w 2021 r.

- Planujemy zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Będzie mniej wyłączeń i wzrośnie limit wydatków do 2 mln euro. Poszerzymy możliwość stosowania 9% stawki CIT, z czego skorzystają najmniejsze firmy. I wreszcie wprowadzimy estoński CIT, który będzie zachęcał do inwestycji i ograniczy do minimum formalności przy rozliczaniu podatku - dodał minister Jan Sarnowski.

Minister Sarnowski przekonywał, że w czasach pandemii firmy potrzebują niskich podatków, które pozwolą na tworzenie finansowych poduszek bezpieczeństwa lub inwestowanie, prostych rozliczeń podatkowych oraz zachęt do inwestowania dla dużych przedsiębiorstw.





Jego zdaniem globalizacja spowodowała, że trudno już mówić o samodzielnych systemach prawnych w poszczególnych państwach. Trwa walka o inwestorów. Trendem stało się obniżanie stawek podatkowych, uszczelnianie podatków dochodowych i poszukiwanie alternatywnych sposobów opodatkowania działalności gospodarczej.

Uczestnicy IV Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan (w dniu 14 października br.) dyskutowali m.in. o propozycji resortu finansów wprowadzenia estońskiego CIT, funkcjonowaniu centralnego rejestru faktur, czy doświadczeniach przedsiębiorców z IP BOX i ulgą B+R.

Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele resortu finansów, m.in. Jakub Jankowski, zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych, Marcin Lachowicz, zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego oraz dr Paweł Selera, dyrektor departamentu VAT.

W drugim dniu wydarzenia (15 października) odbędą się warsztaty, podczas których eksperci poprowadzą szkolenia na temat najważniejszych zagadnień podatkowych.

