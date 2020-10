Ministerstwo Finansów nie pracuje nad podwyżką akcyzy od samochodów

"W MF nie pracujemy nad podwyżką stawek podatku akcyzowego od samochodów, ale mamy projekt, który ma eliminować oszustwa w tej branży, a także projekty informatyczne ułatwiające obsługę akcyzy" - poinformowało biuro prasowe resortu finansów.

Była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas wrześniowej konferencji poświęconej innowacyjnemu ekosystemowi dla elektromobilności poinformowała, że rozważany jest powrót do regulacji podnoszącej akcyzę na samochody używane.

"Rozważamy powrót do regulacji, która była opracowana w ubiegłej kadencji, która podnosi akcyzę na samochody używane" - podkreśliła minister Emilewicz. Przypomniała, że nasz system akcyzowy pochodzi sprzed 1989 r., co sprawia, że "wzmożoną opłatę płacą ci, którzy mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym".

Emilewicz mówiła o opracowaniu regulacji akcyzowej, która sprawi, że samochodów używanych po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać. Dodała, że trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Klimatu dotyczące "konieczności normalizacji rynku".





Zapowiedzi Emilewicz zaniepokoiły Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Jego prezes Alfred Franke oświadczył, że zmiana spowodowałaby, iż pojazdy dotychczas poruszające się po naszych drogach byłyby dłużej eksploatowane. Jego zdaniem spadek importu przełożyłby się na zmniejszenie wpływów do budżetu. Ucierpiałyby też tysiące osób zajmujących się importem pojazdów zza granicy. Dodał, że obecny park samochodowy daje pracę ponad 145 tysiącom mechaników i wielu innym specjalistom, czyli całemu sektorowi usług związanych z eksploatacją pojazdów, a ograniczenie rynku samochodów używanych uderzyłoby mocno w cały ten segment.

Przeciwnego zdania jest Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, który w swoim stanowisku stwierdza, że obecnie podatek akcyzowy jako regulacja systemowa nie wspiera rozwoju nowoczesnej, bezpiecznej motoryzacji. Zdaniem PZPM sensowne byłoby zastąpienie akcyzy taką formułą podatkową, która – prócz dostarczania stosownych dochodów budżetowi – przyspieszyłaby modernizację parku samochodowego w Polsce, a w efekcie wsparła bezpieczeństwo użytkowników dróg i nasze środowisko naturalne. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ dym/

