Dofinansowanie z Tarczy Finansowej PFR a przekształcenie spółek (w tym komandytowych)

Ministerstwo na swojej stronie internetowej podkreśliło, że "PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe". Po zmianach w prawie, spółkom komandytowym nadana zostanie podmiotowość podatkowa, tj. podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).



Resort finansów odniósł się do podnoszonych przez przedsiębiorców wątpliwości nt. wsparcia PFR w przypadku restrukturyzacji, np. przekształceń spółek komandytowych.



Jak wyjaśniono, chodzi m.in. o to, czy w przypadku ewentualnych przekształceń i połączeń spółek może dojść do utraty prawa do finansowania z PFR dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie tych spółek, bądź do konieczności zwrotu środków z PFR.

"Zgodnie z komunikatem wydanym przez PFR w przypadku podmiotów należących do sektora MŚP, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach +Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm+, przeprowadzenie reorganizacji, która skutkuje sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności, nie wymaga wcześniejszej zgody PFR. Dlatego w przypadku przekształceń (połączeń, podziałów) przedsiębiorców, jeżeli następuje kontynuacja działalności/sukcesja uniwersalna wynikająca z takich działań, umowa subwencji finansowej pozostaje w mocy. Oznacza to, że nie ma ryzyka utraty wsparcia" - podkreślił resort finansów.





Jak dodano, w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm, umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami co do zasady przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem), pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie takich procesów . (PAP)

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (z 31 sierpnia 2020 r.)

w sprawie przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie reorganizacji podmiotowych Beneficjentów (przekształcenia, połączenia, podziały) w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych



W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi konieczności informowania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) o reorganizacjach podmiotowych przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”), rozumianej jako przekształcenie, połączenie lub podział dokonany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych, informujemy, co następuje:

1. Zgodnie z § 7 ust. 1 lit. d) umowy subwencji finansowej Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej.

2. W ocenie PFR okolicznością, mającą wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej jest reorganizacja podmiotowa, w szczególności, gdy w wyniku jej przeprowadzenia zmianie ulegają takie dane jak firma lub Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy, który otrzymał subwencję.

3. Informacje o przeprowadzonych reorganizacjach podmiotowych prosimy przekazywać na następujący adres e-mail: tf_msp@pfr.pl.

4. Jednocześnie PFR wskazuje, że przeprowadzenie reorganizacji skutkującej sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody PFR.

