Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2021 roku

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych

Oprócz stawek maksymalnych podatku od środków transportowych ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa również wysokość i zasady aktualizacji minimalnych stawek tego podatku dla niektórych środków transportowych.



Chodzi o stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te minister właściwy do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ) ma obowiązek:

- przeliczyć na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy;

- ogłosić przeliczone wg ww. zasad stawki minimalne (zaokrąglone w górę do pełnych groszy), nie później niż do 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim.

Czasem może zaistnieć sytuacja, że stawka maksymalna, o której mowa w:





art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ( samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton) ,

, art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ( ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ) lub

) lub art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy ( przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: ),

jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej. Wtedy rada gminy ma obowiązek uchwalić stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki minimalnej.

Wynika to z art. 10 ust 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym: Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2021 roku

Wykonując obowiązek określony w art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił następujące stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021, określone w załącznikach nr 1-3 do obwieszczenia z 8 października 2020 r.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 0 138,95 13 14 138,95 383,99 14 15 383,99 540,96 15 540,96 1224,18 Trzy osie 12 17 138,95 241,69 17 19 241,69 495,77 19 21 495,77 643,73 21 23 643,73 991,52 23 25 991,52 1541,49 25 991,52 1541,49 Cztery osie i więcej 12 25 643,73 652,76 25 27 652,76 1018,62 27 29 1018,62 1617,14 29 31 1617,14 2398,61 31 1617,14 2398,61

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 18 0 37,29 18 25 259,78 469,81 25 31 547,73 898,94 31 1381,13 1894,94 Trzy osie i więcej 12 40 1218,53 1684,91 40 1684,91 2492,33

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 0 24,89 18 25 173,93 312,84 25 312,84 548,86 Dwie osie 12 28 205,57 302,69 28 33 599,67 831,18 33 38 831,18 1262,56 38 1123,66 1662,33 Trzy osie i więcej 12 38 661,79 921,50 38 921,50 1252,40

Zapłata podatku od środków transportowych

Co do zasady podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

A gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Warto wskazać, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami (lub współwłaścicielami) środków transportowych.

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Wyżej wskazane podmioty są zatem podatnikami tego podatku.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) na terytorium Polski, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, a także

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Deklaracje

Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1 (załącznik DT-1A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej - przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.