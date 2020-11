Baseny, siłownie, kluby fitness mogą działać nadal w ramach współzawodnictwa sportowego

Zakaz prowadzenia działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness - wyjątki

Jak przyznało MPRiT, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, "do odwołania ustanowiony został zakaz prowadzenia działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness".

Jednocześnie ustawodawca, "aby nie ograniczyć zupełnie możliwości przygotowywania się do zawodów czy wydarzeń sportowych, zaproponował wyjątek" - zaznaczył resort. "Dopuścił działalność basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, które są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych".

Resort zwrócił uwagę, że w tych "zajęciach sportowych, ćwiczeniach indywidualnych lub zajęciach ogólnorozwojowych na otwartej przestrzeni wymagany jest udział trenera, w tym zewnętrznego trenera personalnego, instruktora lub osoby wyspecjalizowanej w prowadzeniu tego typu zajęć, która sprawuje nadzór nad osobą lub osobami uprawiającymi sport podczas określonych zajęć". Dodał, że aktywność musi być prowadzona z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego - dystansu społecznego, dezynfekcji.





"W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz we współzawodnictwie sportowym podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych ma też obowiązek zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć i wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego albo sprzętu sportowego lub w inny sposób ograniczyć kontakt między nimi" - przypomniało ministerstwo. Oznacza to, że organizator "ma wybór sposobu ochrony uczestników i obowiązek takiego ukształtowania wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych, aby ograniczyć styczność między nimi" - podsumowało MRPiT. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

