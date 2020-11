Zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych - co się zmieni od 1 stycznia 2021 r.?

Przejście z PKWiU 2008 na CN i PKWiU 2015

Aktualnie stosowana PKWiU 2008 obowiązuje tylko do 31 grudnia 2020 r. na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Z tego powodu konieczna stała się zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) - zwanego dalej "rozporządzeniem".





W § 4 w ust. 1 w pkt 1 rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:

lit. b-g przełożono PKWiU 2008 na kody CN, w tym w lit. c oraz g dostosowano nazwy towarów do grupowania CN, w związku tym uległy one niewielkim modyfikacjom; lit. i dostosowano do brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie ustawy; w ustawie o VAT towary te nie zostały przełożone na CN, w związku z tym w rozporządzeniu również pozostawiono je wg PKWiU; lit. n oraz lit. o przełożono PKWiU 2008 na kody CN.

W § 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. i dostosowano PKWiU w zakresie usług związanych z wyżywieniem.

Ponadto w załączniku do projektu rozporządzenia wprowadzone zmiany wynikają z przełożenia na PKWiU 2015, która nieco odmiennie klasyfikuje te same towary i usługi. Wymienione w załączniku czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania pozostają sklasyfikowane zgodnie z PKWiU 2015, podobnie jak w ustawie.

Zmiany w zakresie rozpoczęcia stosowania kas fiskalnych

Dodatkowo omawiany projekt przewiduje uchylenie § 6 i § 7 rozporządzenia.

Na podstawie uchylanego § 6 rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach określonych w § 5 przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego na podstawie dawnego brzmienia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy byli obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia, o którym była mowa ww. art. 111 ust. 4 ustawy.

W myśl uchylanego § 6 ust. 2 rozporządzenia, rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłużało odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Ponadto, zgodnie z uchylanym § 7 rozporządzenia, przepisu § 6 nie stosuje się do obrotu wynikającego z czynności, o których mowa w § 4, tj. objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis § 6 rozporządzenia miał zastosowanie do 30 kwietnia 2019 r. Z dniem 1 maja 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), i niezbędnym stało się wypełnienie delegacji ustawowej art. 111 ust. 7a i art. 145a ust. 15 ustawy o VAT.

Wydane na podstawie art. 111 ust. 7a i art. 145a ust. 15 ustawy o VAT rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jak i przepisy ustawy o VAT, w tym obecny art. 111 ust. 4 ustawy, nie przewidują obowiązku zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Dokonanie takiego zgłoszenia przewidywały poprzednie przepisy ustawy.

W związku z powyższym przepis § 6 rozporządzenia, nie może być stosowany po dniu 30 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem podatników, którzy przed dniem 1 maja 2019 r. rozpoczną ewidencjonowanie za pomocą 1/5 liczby zgłoszonych kas.

Intencją przepisów ustawy zmieniającej ustawę o VAT jest, aby podatnik obowiązany był do rozpoczęcia ewidencjonowania we wszystkich swoich punktach prowadzenia działalności, bez możliwości odkładania w czasie rozpoczęcia ewidencjonowania, jak to miało miejsce dotychczas (por. § 6 rozporządzenia).

Z tych względów projekt przewiduje uchylenie § 6 oraz powiązanego z nim § 7 rozporządzenia.

Pozostałe zmiany

W poz. 46 załącznika do rozporządzenia wykreślono wyrazy: "pochodzących z własnej działalności rolniczej". W projekcie Slim VAT (UD118) przewiduje się zmianę art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i wykreślenie wyrazów "pochodzących z własnej działalności rolniczej". Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jak niniejszy projekt. Zmiana w ustawie ma na celu uspójnienie zapisów w zakresie "produktów rolnych" i ma charakter legislacyjny.

W poz. 47 dokonano zmiany doprecyzowującej poprzez zmianę spójnika „oraz” na „lub” („Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą”). Zmiana ma charakter porządkujący, ponieważ w pojęciu rachunkowości środek trwały to inna kategoria niż wartości niematerialne i prawne.

Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego.

Rozporządzenie zmieniające ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

