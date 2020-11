Czy paragon z NIP nabywcy do 450 zł nie będzie fakturą uproszczoną?

Paragon z NIP nabywcy do 450 zł - czy nie będzie już fakturą uproszczoną?

Ministerstwo Finansów proponuje redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną.



Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Propozycja zmiany ustawy o VAT

Ministerstwo zaproponowało też nową, zmienioną treść przedmiotowego przepisu:





"art. 106e ustawy o VAT

5. Faktura może nie zawierać:

3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku"

Oznacza to, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Konsultacje

Uwagi i opinie na ten temat można wysyłać do 10 listopada 2020 r. na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl

W tytule wiadomości trzeba wpisać: Konsultacje podatkowe – faktura uproszczona.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT