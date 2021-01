Tarcza Finansowa PFR 2.0 a łamanie restrykcji pandemicznych - kary

Tarcza Finansowa PFR 2.0 a łamanie restrykcji pandemicznych - możliwe kary za składanie fałszywych oświadczeń

W wywiadzie dla portalu Money pl. szefowa Krajowej Administracji Skarbowej wskazała, że przedsiębiorcy, którzy wnioskują o udzielenie subwencji z Tarczy PFR, muszą oświadczyć, że nie łamali restrykcji pandemicznych.

"Jeżeli ktoś złoży takie oświadczenia, a złamie zasady, będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń" - powiedziała. Zaznaczyła, że to nie jest nowa metoda, i że wiele rozwiązań prawnych, m.in otrzymywanie różnych świadczeń, opiera się na oświadczeniach składanych przez podatnika.





Pytana o to, czy jeśli KAS dowie się, że dany przedsiębiorca łamie przepisy sanitarne będzie skontrolowany, Rzeczkowska powiedziała, że "jeśli przedsiębiorca skorzysta z pomocy PFR my taką kontrolę przeprowadzimy, jeśli np. nie potwierdza się spadek deklarowanych przez niego obrotów". Dodała, że kontrole są przeprowadzane u wszystkich, co do których stwierdzane są nieprawidłowości.

Pytana o liczbę kar ściągniętych za łamanie restrykcji epidemicznych, szefowa KAS wskazała, że nie ma jeszcze danych dotyczących mandatów.

"Wierzycielem jest Główny Inspektor Sanitarny, do nas trafią tytuły wykonawcze. My sprawdzamy tylko zgodność z ustawą takiego tytułu i działamy jako organ egzekucyjny" - wyjaśniła. Zaznaczyła również, że służby skarbowe nie zaobserwowały większej liczby takich spraw. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

