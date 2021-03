Kwota wolna od podatku - 30 000 zł od 1 stycznia 2022 r.?

Kwota wolna od podatku - 30 tys. zł

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zgłoszony do Sejmu przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej w dniu 11 marca 2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Proponuje się wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł dla wszystkich podatników.

reklama reklama



Wyższa kwota wolna od podatku - jakie skutki dla podatników?

Wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku (w wysokości 30 000 zł), jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2.500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowo, na co zwracają uwagę pomysłodawcy projektu, świadczenia emerytalnorentowe, których wysokość nie przekracza kwoty 2.500 zł miesięcznie także zostaną zwolnione z obowiązku ponoszenia ciężaru fiskalnego.

Zwiększenie kwoty wolnej do 30 tys. zł daje kwotę zmniejszająca podatek 5,1 tys. zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie. Przeciętny miesięczny zysk podatnika ok. 380 zł.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oznaczałoby zatem realne oszczędności dla milionów Polaków.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku - jakie skutki finansowe?

Kwestią niezwykle istotną, na którą zwracają uwagę pomysłodawcy projektu, jest podział podatku dochodowego od osób fizycznych, który stanowi istotne dochody budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilają budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela.

Jednostka Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina 39,34% Powiat 10,25% Województwo 1,60%

Szacuje się, że podniesienie kwoty wolnej od podatku spowoduje skutki finansowe wynoszące ok. 60 mld zł. Część pieniędzy może wrócić do budżetu dzięki zwiększonej konsumpcji, głównie w postaci akcyzy i podatku VAT. Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych po stronie jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu polegającego na uzupełnieniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

Nowy Polski Ład. Kwota wolna od podatku

Program Nowego Polskiego Ładu, który w całości ma zostać przedstawiony w sobotę 20 marca 2021 roku ma również zawierać rozwiązania dotyczące kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, kwota wolna od podatku ma wzrosnąć także do 30 000 zł. Dzięki temu pensje i emerytury do 2500 zł pozostałyby nieopodatkowane.

Kwota wolna od podatku - stan obecny

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody, które uzyskują osoby fizyczne. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dochodów zaliczających się do pierwszego progu podatkowego (do 85 528 zł) podatek wynosi 17% podstawy opodatkowania (minus kwota wolna od podatku). Jeśli dochody danego podatnika przekraczają 85 528 zł, to wysokość podatku wynosi 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł (minus kwota wolna od podatku).

- 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8000 zł;

- 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zależności: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł – w przypadku gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 8000 zł, ale nie przekracza kwoty 13 000 zł;

- 525 zł 12 gr – jeśli podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 13 000 zł, natomiast nie przekracza kwoty 85 528 zł;

- 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zależności: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł – w przypadku gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa niż 85 528 zł, ale nie przekracza kwoty 127 000 zł.

Wyraźnie widać, że jedynie osoby, które zarabiają 8000 zł rocznie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zdecydowanej większości podatników kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 3091 zł. Kwota wolna od podatku jest zależna od wysokości podstawy opodatkowania. Jest przy tym degresywna, a więc kwota zmniejszająca podatek maleje wraz ze wzrostem dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym:

- podatku nie płacą osoby zarabiające mniej niż 8 000 zł rocznie,

- dochody w przedziale 8 000 zł do 13 000 zł - kwota degresywna od 8 000 zł do 3 091 zł ,

- dochody od 13 000 zł do 85528 zł rocznie - 3091 zł wolne od podatku,

- dochody od 85 528 zł do 127000 zł - kwota degresywna od 3091 zł do 0 zł,

- dochody powyżej 127 000 zł – brak kwoty wolnej od podatku.

Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej , związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, darowizny, na Internet), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny.