Przejście z viaTOLL do e-TOLL - co trzeba zrobić?

Przejście z viaTOLL do e-TOLL. Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień jakich formalności powinien dopełnić użytkownik systemu viaTOLL aby przejść do e-TOLL.

Zerowy PIT dla płacy minimalnej

Zerowy PIT dla płacy minimalnej - taki będzie efekt wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Zmiana wysokości kwoty wolnej została zapowiedziana w założeniach Polskiego Ładu. Jak wzrosną wynagrodzenia najmniej zarabiających?

Zerowy PIT dla pracujących emerytów do 120 tys. zł rocznych dochodów

Zerowy PIT dla pracujących emerytów. Gdy ktoś ma uprawnienia emerytalne ale nadal pracuje i nie chce pobierać emerytury, to nie będzie płacił podatku dochodowego do kwoty 120 tys. zł rocznych dochodów – zapowiedział 19 maja 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński.

Czy przepisy o podatku od towarów i usług są stanowione w dobrej wierze?

Stanowienie przepisów w dobrej wierze. Problem dobrej wiary w procesie stanowienia przepisów prawa, ich interpretacji oraz stosowania prawa podatkowego dopiero od niedawna pojawił się w pracach naukowych i publicystyce prawnej. Należy on jeszcze wciąż do tzw. niepoprawnego nurtu piśmiennictwa stojącego w opozycji do fasadowej, obecnej do dziś narracji, która całkowicie pomija nie tylko ten problem - pisze profesor Witold Modzelewski.

Podatnicy umawiają online wizyty w urzędach skarbowych

Umówienie wizyty w urzędzie skarbowym. W listopadzie 2021 roku uruchomiona została usługa Krajowej Administracji Skarbowej umawiania online wizyt w urzędzie skarbowym. Do tej pory w ten sposób umówiono już ok. 2 mln 560 tys. wizyt podatników w urzędach skarbowych. Dziennie umawianych jest blisko 21 tys. spotkań, a średni czas obsługi podatnika wynosi 13 minut. Szybko przybywa wizyt umawianych internetowo, a najczęstszym powodem przyjścia do urzędu są sprawy związane z podatkami majątkowymi i uzyskaniem zaświadczeń.

Sprawozdania finansowe OPP do 15 października 2021 r.

Sprawozdania OPP. Ustawodawca przedłużył termin zamieszczania sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego w bazie sprawozdań OPP do 15 października 2021 r.

Opodatkowanie firm w UE - plany Komisji Europejskiej

Opodatkowanie firm w UE. Komisja Europejska przyjęła dokument "Business Taxation for the 21st Century" ujawniający plany KE tworzenia systemu opodatkowania dochodów firm w państwach członkowskich UE. Dokument ten zawiera także strategię podatkową UE na najbliższe dwa lata oraz zalecenia KE dla państw członkowskich odnośnie rozliczania strat przedsiębiorstw. Jednocześnie KE zadeklarowała, że rezygnuje z kontynuowania projektu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB).

Wyższa kwota wolna od podatku zachęci do legalnej pracy

Polski Ład. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zaproponowane w Polskim Ładzie, zachęci do legalnej pracy osoby, które obecnie wykonują zajęcia niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie – napisano w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Skutki utraty statusu podatnika przez PGK

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK). Ustawa o CIT przewiduje, że PGK składa się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, spełniających określone w ustawie warunki w zakresie powiązań kapitałowych, kapitału zakładowego i zaległości podatkowych.

Przeniesienie firmy do Czech - jakie podatki i składki?

Przeniesienie firmy do Czech. Zdaniem Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej przeniesienie działalności gospodarczej do Czech nie przyniesienie korzyści pod względem podatkowym lub składkowym, a wręcz odwrotnie.

Spółka z o.o. – biznes czy konflikt z przyjacielem?

Spółka z o.o. Zapisy prawne i zawarte w nich rozmaite, drobne niuanse często mogą się wydawać mało czytelne - nawet dla doświadczonych przedsiębiorców. Wszystko co się później dzieje w danym biznesie zależy od indywidualnej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety najczęściej jest ona kopią ogólnodostępnego wzoru z internetu. Jakie to może mieć konsekwencje dla wspólników?

Nowy Ład. Wzrost podatków dla przedsiębiorców o 46%

Nowy Ład oznacza wzrost podatków dla przedsiębiorców nawet o 46%. Wszystko z powodu zmian w składce zdrowotnej, której wysokość będzie uzależniona od dochodu.

Opłata przekształceniowa OFE a zmiany w PIT

Opłata przekształceniowa OFE a zmiany w PIT. Zwolnienie z PIT m.in. emerytur do 2500 zł miesięcznie planowane w ramach tzw. Polskiego Ładu wywołuje wątpliwości odnośnie opłaty przekształceniowej OFE. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział 18 maja 2021 r., że obie kwestie, czyli opłata przekształceniowa i emerytura bez podatku mają dość luźny związek. "Zastanawiamy, się jak ten projekt (dot. likwidacji OFE - PAP) ułożyć na nowo, żeby oddać te środki Polakom, ale przy uwzględnieniu tego, co zostało ogłoszone w Polskim Ładzie" - poinformował wiceminister. Ogłoszone w Polskim Ładzie zmiany w systemie emerytalnym sprawiają, że opłata pobierana przy przekształceniu OFE w IKE traci rację bytu - powiedziała PAP Biznes prezes IGTE Małgorzata Rusewicz.

Firma w Czechach - co warto wiedzieć?

Firma w Czechach. Przedsiębiorca może prowadzić działalność w Czechach jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, według przepisów prawa czeskiego. Jak założyć firmę w Czechach?

Czym grozi brak obowiązkowej dematerializacji akcji spółek?

Dematerializacja akcji spółek. Akcjonariusz, który nie przekazał swoich akcji spółce celem ich dematerializacji de facto może zostać pozbawiony wszelkich praw jakie wiążą się z posiadanymi akcjami. Spółki które nie podjęły czynności mający na celu wdrożenie obowiązkowej dematerializacji wciąż mogą tego dokonać. Skutki niewdrożenia dematerializacji akcji przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne wyjaśnia Sara Synowiec – aplikantka adwokacka z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

Kontroler finansowy musi być niezależny od badanej spółki

Kontroler finansowy musi pozostać niezależny i obiektywny w stosunku do badanej spółki - powiedział PAP prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki. Jego zdaniem kluczowe znaczenie mają etyka i zawodowy sceptycyzm biegłego rewidenta.

Wielka reforma VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.

VAT e-commerce. Od 1 lipca 2021 r. e-sprzedawców czekają duże zmiany w rozliczaniu VAT. Reforma może pobudzić handel transgraniczny z korzyścią także dla konsumentów.

Kolejne zmiany w akcyzie - wdrożenie przepisów UE

Zmiany w akcyzie. Wdrożenie do polskiego systemu prawa podatkowego przepisów trzech unijnych dyrektyw, to cel najnowszej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, której projekt pojawił się 17 maja 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten powstaje aktualnie w Ministerstwie Finansów pod kierownictwem Jana Sarnowskiego, podsekretarz stanu w MF i ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2021 roku.

Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

"Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Lokaty a obligacje - opłacalność

Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.