Czynny żal przez e-Urząd Skarbowy

Czynny żal przez e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów informuje, że podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego, dotyczącego m.in. informacji o schematach podatkowych (MDR) lub o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P), mogą złożyć tzw. czynny żal. Składają go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Mogą to łatwo zrobić dzięki usłudze dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.