Rząd chce zmniejszyć lukę w VAT do 5% za 2-3 lata

Luka w VAT. W perspektywie 2-3 lat chcemy obniżyć lukę VAT do poziomu, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc. - powiedział 5 października 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że dziś wynosi ona ok. 8,5 proc.

Czym jest luka VAT?

Luka podatkowa VAT to różnica pomiędzy teoretyczną (szacowaną, prognozowaną) a faktyczną wartością wpływów z podatku VAT. Ta teoretyczna kwota wpływów z VAT jest szacowana (prognozowana) przy założeniu, że wszyscy podatnicy VAT zgodnie z prawem realizują swoje obowiązki wynikające z przepisów dot. VAT. Natomiast fakt, że z reguły faktyczne wpływy z VAT są niższe od wpływów teoretycznych wynika nie tylko z przestępczości podatkowej (np. wyłudzanie VAT, puste faktury, nieewidencjonowanie obrotu, karuzele podatkowe etc.) ale także z pomyłek i błędów popełnianych przez podatników i administrację podatkową.

Luka VAT w 2021 roku w Polsce

"Według najnowszych danych z marca tego roku, luka VAT-owska zmniejszyła się do ok. 8,5 proc., jest to poziom niższy od średniej unijnej, która wynosi 10- 11 proc." - powiedział Sarnowski w TV Republika.

Dodał, że luka VAT-owska w Polsce jest o 1/3 niższa niż u naszych sąsiadów i kilkukrotnie mniejsza niż w krajach na południu Europy czy w Rumunii.

Uszczelnianie VAT w Polsce trwa nadal

Według wiceministra, proces uszczelniania VAT jeszcze się w Polsce nie zakończył. "Dzięki wykorzystaniu analityki, przy wykorzystaniu nowych rozwiązań, przede wszystkim e-faktury, możemy dalej tę lukę ograniczać. Naszym celem jest, aby dalej ją obniżyć nawet o połowę, aby w perspektywie 2-3 lat osiągnął poziom taki, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc." - podał.

Jak wyjaśnił, we Francji po zamachach terrorystycznych z sprzed kilku lat zwrócono uwagę, że źródłem finansowania terroryzmu są właśnie przestępstwa podatkowe i karuzele VAT. Z jednej strony wzięto się za walkę z terroryzmem, z drugiej za walkę z przestępczością podatkową - dodał.

Płatności gotówkowe

Zaznaczył, że narzędziem do tego jest m.in. zmniejszony limit płatności gotówkowych we Francji między przedsiębiorcami, który został ograniczony do 1 tys. euro. "U nas to wciąż 15-16 tys zł, czyli sporo więcej" - podał.

Przypomniał, że wprawdzie prezydent podpisał niedawno ustawę wzmacniająca płatności gotówkowe w Polsce, to w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu resort finansów zaproponował lustrzane rozwiązania do prezydenckiej ustawy, polegające na tym, żeby każdy konsument miał prawo do zapłaty bezgotówkowo.

"Zależy nam na tym, aby każdy przedsiębiorca udostępniał możliwość nie tylko płatności gotówką, ale i bezgotówkowe" - dodał. Jak zaznaczył, w Polsce obrót bezgotówkowy jest wciąż niższy, niż w kraje UE, a koszt transakcji gotówkowych jest znacznie bardziej kosztowny dla gospodarki niż bezgotówkowych.

Sarnowski przypomniał, że NBP w swoich badaniach wyliczył, że ten koszt to nawet 2 proc. PKB wydawanych na obsługę gotówki. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ mmu/