PIT od wysokich dochodów w 2022 roku w Polsce nadal jednym z najniższych w UE

W 2022 roku po zmianach podatkowych, jakie przyniósł Polski Ład, opodatkowanie wysokich dochodów osób fizycznych w Polsce nadal należy do najniższych w Unii Europejskiej – wynika z danych opublikowanych 13 stycznia 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Stypendia z „Erasmus+" oraz wsparcie z programu „Europejski Korpus Solidarności” - bez podatku

Ministerstwo Finansów poinformowało 13 stycznia 2022 r., że pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń. Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.

Umowa zlecenia 2022 - opodatkowanie

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rocznym rozliczeniu PIT. Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy. Z danych resortu finansów wynika, że w Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Podatki 2022 - nieświadome błędy podatników i księgowych nie będą karane

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 13 stycznia 2022 r. zapewniło, że "nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych)" związane z nowymi przepisami "nie spotkają się z sankcjami".

Jak zmienić dane w CEIDG? Terminy, wniosek

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) mają obowiązek (czasem tylko możliwość) zmiany swoich danych wpisanych do tej ewidencji (np. danych osobowych, adresowych), numeru firmowego rachunku bankowego a także mogą np. zmienić formę opodatkowania za pośrednictwem CEIDG. Jak to zrobić? W jakich terminach?

Tarcze antyinflacyjne wydłużają okres podwyższonej inflacji - opinia

Zdaniem ekonomistów Citi Handlowego realizowane przez rząd tarcze antyinflacyjne ograniczą wzrost cen jedynie krótkoterminowo i bardzo istotnie wydłużają okres podwyższonej inflacji, co zwiększy konieczność podwyżek stóp proc. przez Radę Polityki Pieniężnej do ponad 4 proc.- oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem CPI (potocznie: inflacja) średniorocznie w 2023 r. wyniesie ok. 6 proc.

PIT-0 dla seniora - zwolnienie z PIT pracujących emerytów. Wzór oświadczenia

Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące obowiązujących od 2022 roku przepisów zwalniających z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów (np. z pracy, zlecenia, działalności gospodarczej) podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo a nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Zwolnienie to jest też potocznie (a także przez resort finansów) zwane "PIT-0 dla seniorów", czy "ulga dla pracujących seniorów"). Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku. Jakie oświadczenie powinien złożyć senior?

PIT-11 druk 2022 - nowy wzór (wersja 28)

Ministerstwo Finansów opublikowało 10 stycznia 2022 r. dwudziestą ósmą już wersję wzoru formularza PIT-11(28). Wersję tę należy stosować do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Opublikowano też nowe wzory formularzy PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6, IFT-1/IFT-1R. Wszystkie mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2022 roku.

Z ulgi dla klasy średniej można korzystać w poszczególnych miesiącach

Jeśli w danym miesiącu podatnikowi nie przysługuje ulga dla klasy średniej, ponieważ np. zarobił więcej, nie oznacza to, że nie może on skorzystać z ulgi w kolejnych miesiącach - odpowiada na pytania PAP resort finansów. Polski Ład nie zmienił zasad opodatkowania PIT-em dodatku pielęgnacyjnego.

PIT-2 druk 2022 - nowy wzór (wersja 7) od 10 stycznia

Ministerstwo Finansów opublikowało siódmą wersję wzoru formularza PIT-2(7). Wersję tę należy stosować od 10 stycznia 2022 r. Opublikowano też nowy wzór oświadczenia PIT-2A.

Podatkowy Polski Ład - błędy i niedociągnięcia we wdrażaniu nowych przepisów

– Z perspektywy procesu implementacji nie widzę na razie kolejnych większych wyzwań. Wydaje mi się, że Ministerstwo Finansów i cały projekt Polskiego Ładu wychodzą na prostą – ocenia główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Jak wskazuje, w poniedziałek rozpoczął się już proces zwracania nadmiarowo pobranych zaliczek na podatek dochodowy, przez co tysiące Polaków otrzymało w styczniu niższe pensje. Resort nie spodziewa się dalszych problemów, chociaż wielu ekspertów jest zdania, że Polski Ład jest pełen nieścisłości.

Zakup mebli - ewidencja księgowa

Zabudowa stolarska, meble wbudowane na stałe stanowią wyposażenie budynku i nie są ujmowane jako oddzielny obiekt inwentarzowy środka trwałego. Samodzielne meble powinny być objęte ewidencją bilansową lub pozabilansową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - szczegóły, założenia

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to pakiet rozwiązań, który obniży lub czasowo zniesie podatek VAT m.in. na paliwo, energię elektryczna czy nawozy do 31 lipca 2022 r.

Badania kontrolne po chorobie dłuższej niż 30 dni a kwarantanna i izolacja z powodu COVID-19

Pracownik był na kwarantannie, potem bezpośrednio na izolacji, a następnie bezpośrednio na zwolnieniu chorobowym. Czy okres kwarantanny, okres izolacji należy doliczyć do 30 dni, po których należy skierować pracownika na badania kontrolne do medycyny pracy?

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - obniżki stawek VAT

Rząd zakłada obniżkę VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz, 0 proc. na nawozy - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2022 r. . Rząd zapowiedział, że obniżki mają trwać pół roku do końca lipca i razem mogą kosztować budżet między 15 mld zł a 20 mld zł. Do łącznie pół roku przedłużono również elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej. "W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. na konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2022 r. Zapowiedział, że zmiany nastąpią od 1 lutego.

Egzekucja administracyjna kary pieniężnej. Zmiana danych osobowych dłużnika a bieg terminu przedawnienia

Zaległość za decyzję administracyjną dotycząca holowania, parkowania powstała w 2017 roku z terminem dochodzenia należności 5 lat. W 2018 r. dłużnik zmienił imię. Czy zmiana danych osobowych spowodowała zmianę biegu przedawnienia i termin wydłużył się do 2023 roku? Informację o zmianie danych urząd dostał w 2021 r. i zostało na nowo wystawione upomnienie na nowe dane osobowe. Czy wystawienie upomnienia powoduje liczenie na nowo terminu przedawnienia od momentu odebrania upomnienia? Jakie czynniki powodują zmianę biegu przedawnienia?

Faktury ustrukturyzowane? Raczej nie

Wszystkie firmy, z którymi miałem okazję rozmawiać na temat ewentualnego wdrożenia tzw. faktur ustrukturyzowanych, nie mają zamiaru w to się "bawić" - ani teraz ani w dostrzegalnej przyszłości. W pohukiwanie, że ktoś im nakaże to robić „już w przyszłym roku” nikt nie wierzy – pisze prof. Witold Modzelewski.

Obowiązek przyjmowania przez firmy płatności bezgotówkowych a karta wpłatnicza

Od 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych. Brak zastosowania się do tego obowiązku jest zagrożone m.in. karą 5 tysięcy zł. Czy firmy zdane są na korzystanie z popularnych, ale dość drogich terminali płatniczych, a przez to skokowe podniesienie cen już za kilkanaście dni, czy jest dużo tańsza alternatywa?

Czy rozporządzenie dot. zaliczek na PIT z 7 stycznia 2022 r. jest ważne?

Eksperci Krajowej Izby Doradców Podatkowych (doradcy podatkowi: dr hab. Adam Bartosiewicz i Radomir Szaraniec) przygotowali opinię prawną na temat rozporządzenia Ministra Finansów, które zostało wydane w piątek 7 stycznia 2022 r. wieczorem i dotyczyło terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 roku. Zdaniem tych ekspertów rozporządzenie to "wykracza poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 50 Ordynacji podatkowej i jest tym samym w tym zakresie nieważne.” Ponadto zdaniem ekspertów KIDP rozporządzenie to "narusza art. 217 Konstytucji.” Publikujemy pełną treść tej opinii.

Ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Czy Twój system informatyczny jest gotowy do e-fakturowania?

W dniu 1 stycznia 2022 roku ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Początkowo korzystanie z e-Faktury będzie dobrowolne. Nowy mechanizm rozliczeń ma być obowiązkowy dla wszystkich od 2023 roku. Wysyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych może odbywać się na dwa sposoby: bezpośrednio w platformie KSeF uruchomionej przez Ministerstwo Finansów lub w informatycznym systemie finansowo-księgowym, który musi być zintegrowany z KSeF dzięki interfejsowi API.

Świąteczne prezenty dla pracowników w 2022 r. - skutki w PIT i CIT

Zakup prezentów dla pracowników w listopadzie ze środków obrotowych przedsiębiorstw na rzecz pracowników generuje dodatkowe koszty podatkowe, pomniejszając finalnie wysokość zobowiązania podatkowego.

Wycofanie nieruchomości ze środków trwałych w 2022 r. - skutki w PIT i VAT

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego pozostaje w 2022 r. neutralne podatkowo w podatkach dochodowych. A to oznacza, że czynność ta nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego do opodatkowania po stronie właściciela nieruchomości.

Składka zdrowotna od zagranicznego członka zarządu w 2022 r. – Polski Ład

Czy w 2022 r. członkowie zarządu w polskich spółkach podlegający systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego, są objęci 9% składką zdrowotną?

Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)

Ministerstwo Finansów opublikowało przewodniki dla podatników i pracodawców wyjaśniające zasady rozliczania ulgi dla klasy średniej.

Sprzedaż towarów do krajów UE - co z podatkiem VAT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w 2022 r. - na porządku dziennym stało się kupowanie towarów i usług z UE, albo sprzedawanie ich do tych krajów. Jest jednak kilka głównych kwestii, o których należy pamiętać dokonując sprzedaży do UE i rozliczając z tego tytułu podatek VAT.