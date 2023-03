PKEE: pracując zdalnie możemy zmniejszyć zużycie prądu o 38 proc.

Jak oszczędzać energię elektryczną na pracy zdalnej?

Mimo możliwości powrotu do biur po zakończeniu pandemii, część pracowników doceniła korzyści z pracy zdalnej, m.in. oszczędność czasu, który wcześniej poświęcali na dojazdy, czy możliwość większego skupienia w zaciszu własnego domu. Jednak praca w domu wiąże się też z dodatkowymi kosztami, w szczególności jeśli korzystamy z wielu urządzeń pobierających energię: komputera stacjonarnego lub laptopa, monitora czy drukarki.

Według analizy przeprowadzonej przez KAPE na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, stosowanie się do kilku prostych i jednocześnie skutecznych zasad podczas pracy przed komputerem, może znacząco zmniejszyć rachunki za prąd pod koniec miesiąca.

Oszczędzanie prądu podczas korzystania z komputera stacjonarnego

Komputer stacjonarny to urządzenie, które zużywa najwięcej energii podczas pracy zdalnej. Wynika to z faktu, że prąd pobierany jest nie tylko przez sam komputer, ale również przez monitor. Rozwiązaniem tego problemu może być optymalizacja jasności monitora lub włączenie trybu energooszczędnego. Warto również zrezygnować z wygaszacza ekranu, który uniemożliwia komputerowi przejście w tryb czuwania. Co więcej, wyłączanie urządzenia zamiast pozostawianie go w trybie stand-by, może zmniejszyć zużycie prądu nawet o 11 proc. Dodatkowym działaniem optymalizującym pobór prądu jest również korzystanie z dysków typu SSD zamiast HDD.

Jak oszczędzać energię elektryczną korzystając z drukarki?

Oszczędność prądu możliwa jest również podczas korzystania z drukarki laserowej. Najważniejszym elementem jest świadome planowanie drukowania. Warto zebrać jak najwięcej dokumentów do wydrukowania w kolejce i drukować je jeden po drugim. Rozwiązanie to skraca czas pracy drukarki. Innym sposobem jest uruchomienie trybu niskiego poboru energii, który może zmniejszyć zużycie prądu nawet o kilkadziesiąt procent. Zalecane jest również wyłączanie drukarki, gdy nie jest ona używana. Według analizy przeprowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, dzięki stosowaniu wyżej wymienionych porad i wskazówek możliwe jest zmniejszenie zużycia energii nawet o 38 proc.

„Obecnie coraz więcej firm umożliwia pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym. Otwiera to możliwość realizacji obowiązków w dowolnym miejscu, także w domu. Analiza przeprowadzona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej pokazuje, że możliwe jest zmniejszenie naszych rachunków za zużycie energii elektrycznej nawet o 38 procent. Wystarczy wdrożyć proste nawyki, które dostępne są na stronie internetowej liczysieenergia.pl. Dodatkowo, dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej zaoszczędzimy od ok. 2 do nawet 3 tys. zł w skali roku na rachunkach za prąd” – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Co dodatkowo ochroni nasz budżet przed rosnącymi kosztami energii

Wspomniana rządowa Tarcza Solidarnościowa zakłada zamrożenie cen za energię przez cały 2023 rok na poziomie stawek z 2022 roku. Projekt pozwala zaoszczędzić polskim gospodarstwom domowym między 2000 a 3000 zł rocznie w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego:

- W przypadku gospodarstwa posiadającego Kartę Dużej Rodziny, a także będąc rolnikiem, opłata za prąd z Tarczą Solidarnościową będzie wynosiła 2700 zł zamiast 5700 zł, co przekłada się na oszczędność na poziomie 3000 zł, przy założeniu, że zużyją oni 3000 kWh energii rocznie.

- Osoby z niepełnosprawnościami dzięki Tarczy Solidarnościowej mogą zaoszczędzić 2600 zł w skali roku płacąc 2300 zł zamiast 4900 zł. Program będzie obowiązywał osoby, które zużywają mniej niż 2600 kWh energii w ciągu roku.

- Możliwość optymalizacji kosztów za energię mają również pozostałe gospodarstwa domowe. Wystarczy, że zmieszczą się w limicie zużycia prądu na poziomie 2000 kWh, dzięki czemu będą mogli zaoszczędzić nawet 2000 zł rocznie płacąc 1800 zł zamiast 3800 zł w skali roku.

Tarcza Solidarnościowa zakłada również możliwość zmniejszenia opłaty za energię o 10 proc. w skali roku. Aby otrzymać upust, niezbędne jest zredukowanie poboru prądu o 10 proc. w okresie 1.10.2022-31.12.2023 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. Spełnienie tych założeń pozwala na mniejsze opłaty za prąd w okresie 1.10.2022-31.12.2023 r.

[1] Oszczędności i szacowane rachunki gospodarstw domowych brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh (obliczone na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót).

Źródło informacji: PKEE