Informacja dotycząca rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Do 31 marca osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, mają obowiązek złożenia rocznego IFT-2R. Do złożenia informacji są zobowiązane podmioty które w trakcie roku kalendarzowego wypłaciły zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych. Deklarację należy złożyć odrębnie dla każdego zagranicznego odbiorcy, dlatego liczba deklaracji będzie zależała od liczby kontrahentów. Informację należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Raportowanie CBC

Do złożenia powiadomienia CBC-P zobowiązane są podmioty, które wchodzą w skład grupy kapitałowej o skonsolidowanych przychodach wynikających ze sprawozdania finansowego za rok poprzedni, przekraczających 750 mln euro (3,25 mld zł), a które jednocześnie nie składają samodzielnie informacji o grupie podmiotów (CBC-R). W treści powiadomienia podmiot informuje organ podatkowy o tym, że jest jednostką:

dominującą w grupie, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką składającą informację o grupie podmiotów (tzw. CBC-R), albo

należącą do grupy zobowiązanej do złożenia informacji i wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie złożona informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie CBC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. W większości przypadków termin za 2022 r. upłynie 31 marca 2023 r.

Master File - grupowa dokumentacja cen transferowych

Do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych zobowiązani są podatnicy realizujący transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy skonsolidowane przychody grupy w roku poprzednim przekroczyły próg 200 mln zł.



Termin na przygotowanie grupowej dokumentacji został wydłużony o 3 miesiące. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym termin na sporządzenie dokumentacji grupowej za 2022 r. upłynie 31 marca 2023 r.

Wniesienie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisję, są zobowiązane do złożenia wykazu zawierającego informacje o korzystaniu ze środowiska do właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego oraz do uiszczenie należnych opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska - do 31 marca.

Powyższe obowiązki dotyczą w szczególności podmiotów:

- spalających paliwa w silnikach spalinowych (np. użytkowanie pojazdów czy maszyn budowlanych);

- spalających paliwa w kotłach lub agregatach;

- prowadzących procesy technologiczne (np. malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie);

- użytkujących urządzenia klimatyzacyjne;

- których działalność obejmuje przeładunek paliw;

- składujących odpady;

- zajmujących się działalnością wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu czy hodowli zwierząt.

Zeznanie roczne CIT-8

Podatnicy podatku CIT, po zakończeniu roku podatkowego, składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Rozliczenie roczne polega na złożeniu zeznania rocznego CIT-8 oraz zapłacie podatku należnego wynikającego z tego rozliczenia. Kwotę podatku należy zapłacić do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to termin na złożenie CIT- 8 upływa 31 marca 2023 r.

UWAGA : obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad przedłużeniem terminu złożenia rocznego zeznania CIT-8 do 30 czerwca 2023 r.

Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika (CIT-8ST)

Do 31 marca 2023 r. podmioty które są podatnikami CIT oraz posiadają zakłady lub oddziały położone na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa ze względu na ich siedzibę, mają obowiązek złożenia formularza CIT-8ST. W odniesieniu do 2022 r. informacja jest składana na dedykowanym wzorze formularza CIT-8ST i nie jest już załącznikiem CIT-8.

Informacje na temat spółek nieruchomościowych (CIT-N1, PIT-N1 / CIT-N2, PIT-N2)

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający w spółce bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% głosów lub udziałów mają obowiązek przekazać do Szefa KAS informację na temat jej struktury udziałowej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. W praktyce termin ten upływa 31 marca 2023 r.

Warto wspomnieć o najnowszej interpretacji Ministra Finansów z 28 lutego 2023 r., w której Minister stwierdził, że sam fakt posiadania bezpośrednio lub pośrednio praw (udziałów, akcji, tytułów uczestnictwa lub innych praw) w wysokości 5% w spółce nieruchomościowej generuje obowiązek raportowania. Dotychczas za zobowiązanych do składania informacji o udziałach w spółkach nieruchomościowych uznawano podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku CIT lub PIT. Interpretacja rozszerza zatem zakres podmiotów objętych raportowaniem na podmioty, które nie są w rzeczywistości podatnikami.

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którzy w trakcie roku zawierali umowy z nierezydentami, po spełnieniu określonych wymogów, są zobowiązani do złożenia formularza ORD-U do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku złożenia ORD-U są zwolnione podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji TPR-C na podstawie przepisów o cenach transferowych. Do tej pory termin na złożenie formularza ORD-U wynosił 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego. W marcu br Ministerstwo Finansów wydłużyło termin do jedenastu miesięcy. Oznacza to, że dla większości podatników termin złożenia formularza ORD-U za 2022 rok wypada 30 listopada 2023 roku.

Warto też przypomnieć o ważnym terminie dla podatników PIT - choć nie upływa z końcem marca.

Termin złożenia rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz zapłaty podatku (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-39) – do 2 maja 2023 r.

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. W tym roku termin na złożenie zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada 2 maja 2023 r. Przy składaniu zeznań w 2023 r. na podatników czekają pewne zmiany.

Po pierwsze za sprawą Polskiego Ładu wydłużeniu uległ termin składania PIT-28 (ryczałt). Począwszy od zeznań składanych w 2023 r. podatnicy rozliczający się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową zyskają więcej czasu na rozliczenie. Termin złożenia PIT-28 został zrównany z terminem złożenia pozostałych zeznań rocznych i przypada 2 maja 2023 r.

Warto także wspomnieć o wyjątkowym uprawnieniu do zmiany sposobu opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. Ta opcja jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy zeszłym roku byli opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym, a chcieliby rozliczyć na zasadach ogólnych. Zamiast PIT-28 względnie PIT-36L, mogą teraz złożyć deklarację PIT-36.

* Powyższe terminy dotyczą podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Maria Wośkowiak, Tax Knowledge Administrator, Rödl & Partner