Nowe przepisy dla firm od 2024 roku. Mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu

Przepisy prawa gospodarczego - minimum 1 miesiąc vacatio legis

Tworzenie prawa gospodarczego ma być bardziej przejrzyste. Wprowadzona zostanie zasada odpowiedniego vacatio legis dla projektów ustaw prawa gospodarczego, co do zasady nie krótszego niż miesiąc od dnia ogłoszenia.

Portal Cen Mieszkań

Utworzony zostanie Portal Cen Mieszkań, którego celem będzie zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości poprzez udostępnianie obywatelom statystyk cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku ma stanowić jeden z instrumentów ochrony nabywców mieszkań, w szczególności na rynku pierwotnym. Pozwoli to na racjonalną ocenę warunków cenowych ofert nabycia mieszkania, w porównaniu do realnych transakcyjnych (a nie ofertowych) cen rynkowych.

Doręczenie zastępcze

Przepisy obecnie obowiązujące w zakresie doręczeń nie regulują w pełni sytuacji, gdy siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nie istnieje lub z innego powodu nie jest możliwa do ustalenia. Omawiana nowelizacja zakłada wprowadzenie art. 45a Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego konstrukcję doręczenia pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej przez wykreowanie tzw. wtórnego adresata pisma oraz wykorzystanie fikcji prawnej doręczenia. Nowe zasady będą miały zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy adres siedziby danej osoby lub jednostki organizacyjnej nie istnieje, został wykreślony z rejestru lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności.

Związanie organu pierwszego stopnia wskazaniami organu odwoławczego

W art. 139a Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzony ma być przepis, który będzie prowadził do stanowczego obowiązku organu I instancji zastosowania się do treści decyzji organu odwoławczego. Niestety obecnie obserwuje się zjawisko niewykonywania wytycznych organu odwoławczego przez organ I instancji.

Polubowne rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zachęcania przedsiębiorców do polubownego załatwiania sporów.

Więcej budów zwolnionych z pozwolenia na budowę

Rozszerzony zostanie katalog inwestycji, które zwolnione są z pozwolenia na budowę. Chodzi o obiekty małej elektrowni wiatrowej o wysokości do 3 m.

Nowy przepis ma na celu upraszczanie i przyspieszanie procesu inwestycyjno-budowlanego dla tego typu obiektów. Rozwiązanie będzie także zachętę dla inwestorów do budowy obiektów małych elektrowni wiatrowych o wysokości do 3 m. Jest szczególnie istotne w kontekście potrzeby przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i rozwoju odnawialnych źródeł energii.