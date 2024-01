Likwidacja PIT, CIT, ZUS. Wysokie wynagrodzenia, niskie obciążenia. Nowa wizja podatkowa dla Polski

Końcowy termin na zgłoszenie do małego ZUS plus upływa 31 stycznia 2024 roku. Do tej daty należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. Osoby, które korzystały z tej ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie do małego ZUS plus. W 2024 roku nadal mają prawo opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu.