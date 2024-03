Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców dopiero od 2025 roku. Skala podatkowa, ryczałt, podatek liniowy, karta podatkowa. MF: Nie ma powrotu do zasad sprzed Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów zakłada od 2025 roku obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - poinformował 21 marca 2024 r. na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański. Biorący udział w konferencji prasowej wiceminister finansów Jarosław Neneman powiedział, że "nie ma powrotu" do zasad rozliczania składki, które obowiązywały przed "Polskim Ładem", kiedy składka była niewielka i odliczana od podatku. Co proponuje Ministerstwo?

Obniżenie i uproszczenie składki zdrowo tnej dla przedsiębiorców od 2025 roku

"Główne cele przedstawionej przez nas zmiany to przede wszystkim uproszczenie zasad wyliczania i płacenia składki zdrowotnej, ale także (...) obniżenie wysokości składki zdrowotnej szczególnie dla podatników o niskich i średnich dochodach" - powiedział Domański.



Zmiany mają wejść w życie od początku 2025 r., a skorzystać na nich ma 93 proc. przedsiębiorców płacących składkę zdrowotną.

Skala podatkowa PIT

Dla przedsiębiorców na tzw. skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (ok. 1,3 mln przedsiębiorców - najbardziej popularna forma rozliczeń) Ministerstwo Finansów proponuje ryczałtową składkę zdrowotną wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Według szacunków resortu finansów, w warunkach roku 2025 r. oznacza to minimalną korzyść w wysokości ok. 100 zł miesięcznie. W warunkach 2024 r. taka składka wynosiłaby ok. 286 zł zamiast 382 zł obecnie, od 2025 r. ok. 310 zł zamiast ok. 410 zł.



Co ważne, brak będzie w tym przypadku comiesięcznego wyliczania podstawy oskładkowania, nie będzie składki od zbywanych środków trwałych.

Dla rozliczających się wg podatku liniowego Ministerstwo Finansów przewiduje stałą składkę wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla dochodu wynoszącego 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.



W warunkach roku 2025 oznacza to prognozowaną składkę zdrowotną niższą o ok. 100 zł miesięcznie (ok. 1200 zł rocznie) W warunkach 2024 r. taka składka wynosiłaby 286,33 zł zamiast 381,78 zł obecnie; od 2025 r. odpowiednio ok. 310 zł zamiast ok. 410 zł.



Po przekroczeniu 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie 4,9 proc. od nadwyżki ponad 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.



Maksymalnie składka zdrowotna byłaby w tym przypadku niższa o ok. 530 zł miesięcznie (6.360 zł rocznie).

Ważne Ministerstwo Finansów dopuści możliwość opłacania składki w oparciu o 1/12 ostatniego wykazanego rocznego dochodu.

Będzie możliwość niewykazywania składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych. Zlikwidowane zostanie odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Wszyscy przedsiębiorcy na podatku liniowym mają zyskać na tych zmianach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Po przekroczeniu 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka będzie obliczana w wysokości 3,5 proc. od nadwyżki ponad 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

„Tylko ci najlepiej zarabiający na ryczałcie poniosą dodatkowe koszty, ale spodziewamy się, że przejdą na inne zasady rozliczenia” – powiedział minister finansów.

MF planuje w tym przypadku wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki zdrowotnej. Dojdzie też do likwidacji odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej składka wynosić będzie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku ma to przynieść korzyść przedsiębiorcy w wysokości ok. 100 zł miesięcznie i ok. 1200 zł rocznie. Dojdzie też do likwidacji odliczenia składki w PIT.

