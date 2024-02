Składka zdrowotna przedsiębiorców 2024 [komunikat ZUS]. Ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi od 1 stycznia 2024 r. kwota:



a) 4.660,71 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku)[ na podstawie art. 81 ust. 2f pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561, z późn. zm.).], jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku wynosi w tym przypadku 419,46 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)[na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]. W 2023 roku te osoby płaciły 376,16 zł składki zdrowotnej.



b) 7.767,85 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku)[na podstawie art. 81 ust. 2f pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych], jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku wynosi w tym przypadku 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki). W 2023 roku te osoby płaciły 626,93 zł składki zdrowotnej.



c) 13.982,13 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku)[na podstawie art. 81 ust. 2f pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych], jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.



Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku wynosi w tym przypadku 1.258,39 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki). W 2023 roku te osoby płaciły 1128,48 zł składki zdrowotnej.

Przykład - Przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Deklarację tą składa w dokumentach rozliczeniowych za styczeń danego roku. I tak: jeżeli w poprzednim roku jego przychody przekroczyły 300 tys. zł oraz zadeklarował opłacanie składki na podstawie przychodów z poprzedniego roku, to przez cały rok 2024 będzie opłacał ją w wysokości 1258,39 zł. - radzi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ważne Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7.767,85 zł.[Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. (M. P. poz. 82).]

Przedsiębiorcy (zasady ogólne - skala podatkowa PIT, podatek liniowy) - składka zdrowotna w 2024 roku

W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.



Miesięczna podstawa wymiaru składki w całym roku składkowym (1 lutego 2024 r. - 31 stycznia 2025 r.) nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego - 4.242 zł.



Składka zdrowotna tych osób nie może być niższa od kwoty:

314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki - 3.490 zł).

381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki - 4.242 zł).



- Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. A zatem składka zdrowotna za styczeń 2024 r. nie może być niższa niż 314,10 zł (tj. 9 proc. składki obliczonej od podstawy wymiaru 3490 zł), a za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r. nie może być niższa niż 381,78 zł (tj. 9 proc. od podstawy wymiaru 4242 zł). W ubiegłym roku minimalna składka za styczeń wynosiła 270,90 zł a za miesiączce luty-grudzień 314,10 zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Składka zdrowotna osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start

Dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku stanowi kwota 5.825,89 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku)[na podstawie art. 81 ust. 2ya ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych].



Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób wynosi w 2024 roku 524,33 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

W 2023 r. składka zdrowotna tych osób wynosiła 470,20 zł.

Karta podatkowa 2024 - składka zdrowotna

W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku stanowi kwota 4.242 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.).



Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób wynosi w 2024 roku 381,78 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).