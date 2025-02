Twój e-PIT 2025 gov już jest! Sprawdź, jak szybko rozliczyć PIT i otrzymać zwrot?

15 lutego 2025 roku rusza usługa Twój e-PIT gov – najprostszy sposób na szybkie i wygodne rozliczenie podatku za 2024 rok. Sprawdź, jakie nowości wprowadzono w tym roku i jak złożyć zeznanie w kilka kliknięć, by nie czekać na zwrot podatku!

Już od 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2024 rok za pomocą usługi Twój e-PIT gov. To najprostszy sposób na szybkie i bezproblemowe rozliczenie podatku – bez wychodzenia z domu i z możliwością błyskawicznego zwrotu nadpłaty. W tym roku Ministerstwo Finansów wprowadziło kolejne udogodnienia, w tym dostęp do e-Urzędu Skarbowego przez aplikację mobilną. Sprawdź, jak skorzystać z usługi, jakie ulgi Ci przysługują i do kiedy musisz złożyć deklarację, by uniknąć problemów!

Twój e-PIT 2025 gov: od 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe PIT za rok 2024

"Okres składania zeznań podatkowych należy do najgorętszych okresów w pracy resortu finansów” – powiedziała wiceminister finansów i zastępczyni Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok. Wyjaśniła, że przygotowania zaczynają się już w poprzednim roku, ale jednak w czasie przyjmowania zeznań administracja skarbowa działa na podwyższonych obrotach.

„Ponieważ większość PIT-ów jest składana elektronicznie, to w okresie składania zeznań służby informatyczne są postawione w stan najwyższej gotowości, podobnie zresztą jak cały zespół ministerstwa. Mamy także bardzo dużo osób w terenie, które biorą bardzo aktywny udział w całej akcji – mamy osoby w urzędach, które przyjmują deklaracje, udzielają wyjaśnień, rejestrują podatników i udzielają informacji. W akcję włączona jest oczywiście Krajowa Informacja Skarbowa, która też udziela informacji na infolinii. Teraz mamy jedną infolinię KAS, którą monitorujemy na bieżąco i będziemy analizować, jak dużo jest zapytań i w razie potrzeby będziemy wspierali dodatkowo ten kanał telefoniczny. Podobnie planujemy postępować w przypadku dużego wzrostu zainteresowania kontaktem bezpośrednim z urzędnikami – jeśli będzie to konieczne, to także będziemy wzmacniać poszczególne kanały w miejscach, w których jest taka potrzeba” – zapewniła Małgorzata Krok.

Skarbowy pomoże przy rozliczeniach PIT za 2024 rok

W trakcie okresu, kiedy należy złożyć zeznania, MF często wprowadza dodatkowe dyżury, na przykład urzędy skarbowe pracują dodatkowo w soboty. I w tym roku, według wiceszefowej KAS, nie jest to wykluczone. „Przygotowujemy się do tego. Będziemy bacznie monitorować przebieg akcji składania zeznań od jej rozpoczęcia. Pozwoli to nam ocenić, jakie będzie zainteresowanie, jakie obłożenie urzędów czy infolinii. I adekwatnie do tego zapewnimy sprawną obsługę całego procesu, z dodatkowymi ewentualnymi dyżurami w urzędach albo na infolinii. Wówczas, kiedy będziemy mieli kalendarz takich wydarzeń, będziemy o tym informować” – powiedziała wiceminister.

Jednocześnie podkreśliła, że większe skupienie na zbieraniu zeznań podatkowych nie oznacza, że podatnicy zainteresowani innymi problemami powinni unikać administracji podatkowej. „To nie jest tak, że wszyscy w urzędzie zajmują się obsługą akcji PIT. Owszem, pytań dotyczących PIT jest naturalnie więcej. Natomiast można przyjść z każdym problemem podatkowym i na wszystkie też odpowiadamy. Zarówno w urzędzie, jak i na infolinii, na którą zapraszam, bo można uzyskać informację bez wychodzenia z domu” – powiedziała wiceszefowa KAS.

Podkreśliła, że KAS zachęca wszystkich podatników do korzystania ze zdalnych kanałów, takich jak choćby e-Urząd Skarbowy oraz do składania zeznań za pośrednictwem takich właśnie rozwiązań. „Po pierwsze - to jest bardzo proste i wymaga kilku kliknięć. Jeżeli ktoś potrzebuje uzupełnić informacje/dane, mamy podpowiedzi, które to ułatwią. Jest kreator, który w bardzo intuicyjny sposób prowadzi nas przez całą deklarację. Jeżeli ktoś ma pytania dotyczące rozliczenia, to w pierwszej kolejności zachęcamy do skorzystania z naszej infolinii. Infolinia KAS jest dostępna, obsługują ją zarówno pracownicy urzędów, jak i pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej. Zakres informacji jakie można uzyskać na infolinii KAS jest bardzo szeroki, możemy również liczyć na kompleksową informację w swojej indywidualnej sprawie” – stwierdziła wiceminister finansów. Przypomniała, że obecnie na infolinii można uzyskać także informacje objęte tajemnicą skarbową. Są one udzielane po uwierzytelnieniu telePINem, który można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym.

Roczne rozliczenie PIT za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy

„W efekcie, bez problemu kwestię rozliczenia podatkowego można zamknąć korzystając z serwisu e-Urząd Skarbowy oraz – ewentualnie w razie potrzeby – konsultacji w kanale telefonicznym. Oczywiście urzędy skarbowe pomogą podatnikom, którzy je odwiedzą, natomiast w trosce o czas i wygodę naszych podatników, kanał elektroniczny i telefoniczny wydaje się najlepszym rozwiązaniem, z jakiego można skorzystać. Przypominamy, że KAS wspiera się również voicebotami i chatbotami pomocnymi przy rozliczeniu. Osoby, które chciałyby jednak przyjść do urzędu skarbowego zachęcam do zarezerwowania wcześniej terminu poprzez usługę umów wizytę w urzędzie skarbowym ” – powiedziała Małgorzata Krok.

Ministerstwo Finansów informuje o usłudze Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz siódmy udostępniły usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W tym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. "Usługa Twój e-PIT cieszy się dużym zaufaniem naszych podatników, o czym świadczy coraz większa liczba zeznań złożonych za jej pomocą. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych podatników i wspieramy ich w wielu obszarach, które są dostępne w serwisie e-Urząd Skarbowy." - podkreśla szef KAS Marcin Łoboda.

"Dzięki rozliczeniu drogą elektroniczną ustawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku wynosi 45 dni. Staramy się to robić szybciej, aby podatnicy jak najkrócej czekali na zwrot pieniędzy. W zeszłym roku średni czas oczekiwania na zwrot wyniósł jedynie 15 dni, a niektórzy otrzymali go już po 24 godzinach." – powiedziała zastępca szefa KAS Małgorzata Krok. "Od zeszłego roku za pomocą usługi Twój e-PIT mogą rozliczyć się również przedsiębiorcy. W tym roku wprowadziliśmy kolejne udogodnienie w postaci aplikacji mobilnej. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podatników, sprawiając, że rozliczenie podatków jest nie tylko proste, ale również szybkie i wygodne." - dodaje Małgorzata Krok.

Od 15 lutego 2025 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania podatkowe za 2024 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada KAS. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Dla kogo jest Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione zeznania podatkowe zarówno dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców:

PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,

PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,

PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

PIT-36L – dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,

informacje PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi – dla osób, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

Jak można korzystać z usługi Twój e-PIT?

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym. Do e-US można zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi Rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, czy weryfikacji statusu zwrotu podatku.

W tym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-US. Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 r., to z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Pozostałe formy składania rocznych deklaracji PIT

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można również złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania. Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Kiedy zwrot nadpłaty podatku PIT?

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Ulgi i odliczenia w rozliczeniu PIT

Rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. W zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

ulga na dzieci,

ulga dla osób do 26 roku życia,

ulga dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.

Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online, również za pomocą BLIKa. Na przełomie marca i kwietnia br. użytkownicy e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT zyskają dodatkowo możliwość realizacji płatności podatkowych online przy użyciu kart płatniczych. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2025 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Jak przekazać 1,5% podatku dla OPP z rocznego PIT?

Podatnicy mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 r. w 2025 r. Podatnik rozliczający się w usłudze Twój e-PIT, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2024 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

Wsparcie skarbówki dla podatników PIT

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer (+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym. Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl.

Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Mogą również telefonicznie zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na infolinię KAS i wybierając tonowo 1, a następnie 8.