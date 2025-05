Komunikat ZUS: 2 czerwca 2025 r. mija ważny termin dla przedsiębiorców. Chodzi o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej

W tym roku termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 rok upłynął 20 maja 2025 roku. Obowiązek ten dotyczył przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i rozliczali się według podatku liniowego, skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Dotyczył również tych, którzy rozpoczęli działalność w styczniu 2025 roku i wybrali formę opodatkowania na zasadach ogólnych. Firmy, u których pojawiła się nadpłata mogą złożyć wniosek o jej zwrot – czas na to mają do 2 czerwca – informuje Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak uzyskać zwrot nadpłaty

Jak dodaje, według stanu na 22 maja 2025 r. wpłynęło do nas 427 024 wnioski o zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia na łączną kwotę 841,5 mln zł. Wnioski o zwrot obsługujemy na bieżąco. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi rozdysponowaliśmy już ponad 402,4 mln zł, z czego ponad 396,3 mln zł nadpłaconej składki wróciło do przedsiębiorców. U części płatników z nadpłaty zostały rozliczone zaległości. Kolejne transze na kwotę 277,3 mln zł czekają na wypłatę.



W przypadku nadpłaty ZUS udostępnił na koncie płatnika w Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS formularz wniosku o zwrot nadpłaty (RZS-R). Przedsiębiorca powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nadpłata, a następnie przesłać wniosek przez PUE/eZUS do 2 czerwca. ZUS zwróci środki najpóźniej do 1 sierpnia 2025 roku, pod warunkiem że płatnik nie posiada zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ważny termin 2 czerwca

Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot do 2 czerwca 2025 roku, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, ZUS rozliczy nadpłatę na jego koncie, najpóźniej do końca 2025 roku. Choć formalnie Zakład ma na to czas do końca roku, obsługa rozliczeń zostanie uruchomiona już w czerwcu.



Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą, u których roczne rozliczenie składki zdrowotnej wykazuje niedopłatę, musiały uregulować zaległość do 20 maja br.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim