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URE zmienił zasady dla części właścicieli fotowoltaiki. Do 31 lipca trzeba złożyć nowy dokument, inaczej grozi kara

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07 lipca 2026, 10:01
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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URE zmienił zasady dla części właścicieli fotowoltaiki. Do 31 lipca trzeba złożyć nowy dokument
shutterstock
Shutterstock

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Nie wszyscy właściciele paneli fotowoltaicznych muszą o tym pamiętać, ale dla części przedsiębiorców zbliża się ważny termin. Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowy wzór obowiązkowego sprawozdania dla wytwórców energii w małych instalacjach OZE. Pierwszy raz trzeba go wykorzystać już przy rozliczeniu za pierwsze półrocze 2026 roku. Dokument musi trafić do URE najpóźniej 31 lipca.

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Zmiana wynika z nowych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizacji obowiązującej od 2026 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej nowy wzór półrocznego sprawozdania dla przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Wytwórców Energii w Małej Instalacji (MIOZE). Choć obowiązek istnieje od lat, zmienił się formularz oraz sposób przedstawiania danych. URE podkreśla, że celem zmian jest ograniczenie biurokracji i uproszczenie rozliczeń.

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Kogo dotyczą nowe przepisy?

To jedna z najważniejszych kwestii, ponieważ komunikat URE nie odnosi się do wszystkich właścicieli paneli fotowoltaicznych. Nowy obowiązek dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru MIOZE, czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i wytwarzających energię elektryczną w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Nie dotyczy natomiast typowych prosumentów posiadających instalację fotowoltaiczną na domu jednorodzinnym, którzy produkują energię głównie na własne potrzeby i nie figurują w rejestrze MIOZE.

Od kiedy obowiązuje nowy formularz?

Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że nowy wzór należy stosować już przy składaniu sprawozdania obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku.

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Nie jest to rozwiązanie jednorazowe. Ten sam formularz będzie obowiązywał również przy sporządzaniu wszystkich kolejnych półrocznych sprawozdań.

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Zmiana została wprowadzona na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2026 r. zmieniającej Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy.

Jedno sprawozdanie zamiast wielu

Największą praktyczną zmianą jest sposób przygotowania dokumentacji. Do tej pory część przedsiębiorców przygotowywała odrębne dokumenty dla poszczególnych instalacji. Nowy wzór przewiduje inne rozwiązanie.

Od teraz wytwórca składa jedno zbiorcze sprawozdanie, które obejmuje wszystkie małe instalacje eksploatowane przez niego w danym okresie sprawozdawczym. Według Prezesa URE ma to uprościć wykonywanie obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczyć liczbę dokumentów trafiających do urzędu.

Do kiedy trzeba złożyć dokument?

Sprawozdania składane są dwa razy w roku. Przepisy przewidują, że dokument należy przekazać do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza.

Oznacza to, że za pierwsze półrocze 2026 roku termin upływa 31 lipca 2026 r. To data, której przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć.

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URE zwraca szczególną uwagę na jedną zasadę, która może zdecydować o zachowaniu terminu. Nie wystarczy nadać przesyłki przed 31 lipca.

Za terminowe złożenie sprawozdania uznawane jest wyłącznie takie, które wpłynie do Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej ostatniego dnia terminu. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający z tradycyjnej poczty powinni wysłać dokument z odpowiednim wyprzedzeniem.

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Nawet jeśli instalacja nie produkowała energii, sprawozdanie jest obowiązkowe

To kolejny zapis, który często budzi wątpliwości. Brak produkcji energii elektrycznej nie zwalnia z obowiązków wobec URE.

Jeżeli w danym półroczu instalacja nie wyprodukowała energii, przedsiębiorca nadal musi złożyć sprawozdanie. W takim przypadku przekazuje formularz z tzw. wartościami zerowymi.

Obowiązek składania sprawozdań wygasa dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru MIOZE. Jednak nawet po wykreśleniu konieczne jest jeszcze złożenie ostatniego sprawozdania obejmującego okres, w którym podmiot pozostawał wpisany do rejestru – nawet jeśli był to tylko fragment półrocza.

Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie?

Urząd Regulacji Energetyki dopuszcza trzy sposoby przekazania dokumentów. Przedsiębiorca może:

  • przesłać sprawozdanie elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Doręczeń na adres AE:PL-25259-52521-UECUJ-18,
  • wysłać dokument w formie papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE,
  • dostarczyć sprawozdanie osobiście do odpowiedniej jednostki Urzędu Regulacji Energetyki.

Dla części instalacji obowiązuje inny adres

URE zwraca uwagę, że wyjątek dotyczy instalacji wykorzystujących określone rodzaje paliw. Inny sposób kierowania dokumentów obowiązuje w przypadku małych instalacji wykorzystujących:

  • biomasę,
  • biomasę z innymi paliwami,
  • biopłyny z innymi paliwami,
  • biogaz z innymi paliwami,
  • biogaz rolniczy z innymi paliwami.

W takich przypadkach sprawozdania należy przesyłać do Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki przy ul. Towarowej 25A w Warszawie albo dostarczyć je tam osobiście.

Sam e-mail nie spełnia wymogów

URE wyraźnie ostrzega przed błędem, który może mieć poważne konsekwencje. Przesłanie sprawozdania wyłącznie na zwykły adres e-mail Urzędu nie jest uznawane za skuteczne doręczenie.

Taki sposób przekazania dokumentu nie wywołuje skutków prawnych. Dlatego też przedsiębiorca może zostać potraktowany tak, jakby obowiązku w ogóle nie wykonał.

Za brak sprawozdania grozi kara finansowa

Niedopełnienie obowiązków może okazać się kosztowne. Zgodnie z art. 168 pkt 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii nieprzedłożenie sprawozdania albo podanie w nim nieprawdziwych informacji podlega karze pieniężnej.

Dlatego przedsiębiorcy wpisani do rejestru MIOZE powinni upewnić się, że korzystają z nowego formularza, wypełnią go zgodnie z obowiązującymi zasadami i dostarczą do URE przed upływem ustawowego terminu.

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.)

Art. 32 ust. 1 ustawy z 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 516).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto musi złożyć sprawozdanie do URE?

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Wytwórców Energii w Małej Instalacji (MIOZE). Nie obejmuje on większości prosumentów posiadających instalacje fotowoltaiczne na domach jednorodzinnych, którzy produkują energię głównie na własne potrzeby i nie są wpisani do tego rejestru.

Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie za pierwsze półrocze 2026 roku?

Termin upływa 31 lipca 2026 roku. Dokument musi znaleźć się w Urzędzie Regulacji Energetyki najpóźniej tego dnia. W przypadku wysyłki pocztą nie liczy się data nadania, lecz data wpływu sprawozdania do URE.

Czy trzeba złożyć sprawozdanie, jeśli instalacja nie wyprodukowała energii?

Tak. Obowiązek sprawozdawczy istnieje również wtedy, gdy w danym półroczu produkcja energii wyniosła zero. W takim przypadku należy złożyć sprawozdanie z tzw. wartościami zerowymi.

Czy można wysłać sprawozdanie e-mailem?

Nie. Przesłanie dokumentu wyłącznie na zwykły adres e-mail Urzędu Regulacji Energetyki nie jest uznawane za prawidłowe doręczenie i nie wywołuje skutków prawnych. Sprawozdanie należy przekazać przez e-Doręczenia, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Jak złożyć sprawozdanie do URE?

Dokument można przekazać na trzy sposoby:

  • za pośrednictwem systemu e-Doręczeń,
  • listownie do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE,
  • osobiście w odpowiedniej jednostce Urzędu Regulacji Energetyki.

Dla części instalacji wykorzystujących biomasę lub biogaz obowiązuje odrębny adres korespondencyjny Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Co zmieniło się w nowym wzorze sprawozdania?

Najważniejszą zmianą jest możliwość złożenia jednego zbiorczego sprawozdania obejmującego wszystkie małe instalacje eksploatowane przez jednego przedsiębiorcę. Według URE ma to ograniczyć formalności i uprościć realizację obowiązków sprawozdawczych.

Czy nowy formularz obowiązuje tylko w 2026 roku?

Nie. Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od rozliczenia za pierwsze półrocze 2026 roku i będzie stosowany również w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania do URE?

Niezłożenie sprawozdania lub podanie w nim nieprawdziwych informacji może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Sankcje wynikają z art. 168 pkt 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Czy obowiązek wygasa po zakończeniu działalności?

Tak, ale dopiero po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru MIOZE. Nawet wtedy należy złożyć ostatnie sprawozdanie obejmujące okres, w którym podmiot był jeszcze wpisany do rejestru, nawet jeśli był to niepełny okres sprawozdawczy.

Gdzie znaleźć nowy formularz sprawozdania MIOZE?

Aktualny wzór sprawozdania został opublikowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Przed wypełnieniem dokumentu warto upewnić się, że korzysta się z formularza obowiązującego od pierwszego półrocza 2026 roku.

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Źródło: INFOR
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