Powrót do KRUS przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Składki osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy, od pierwszego dnia wykonywania działalności gospodarczej, powinni zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS-ie. To, jakie składki będzie opłacała taka osoba, zależy od przysługujących jej ulg i preferencji. Przepisy przewidują bowiem kilka różnych schematów, jak na przykład:

ulga na start – czyli podleganie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu przez pierwszych 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności,

preferencja, która pozwala na opłacanie obniżonych składek społecznych oraz zwolnienie z opłacania składki na FP przez pierwsze lub przypadające bezpośrednio po zakończeniu ulgi na start 24 miesiące,

składki od przychodu, w których, jak nazwa wskazuje, głównym parametrem do ustalenia podstawy wymiaru składek jest przychód z działalności nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Poniżej porównanie składek w standardowej wysokości (bez ulg) oraz składek preferencyjnych, jakie należy odprowadzać do ZUS-u każdego miesiąca.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składek preferencyjnych Wysokość składek standardowych Emerytalne 131,76 zł 558,08 zł Rentowe 54,00 zł 228,72 zł Chorobowe 16,54 zł 70,05 zł Wypadkowe 11,27 zł 47,75 zł Fundusz Pracy - 70,05 zł Zdrowotne 342,32 zł 342,32 zł SUMA 556,89 zł 1316,97 zł

Ubezpieczenia rolnicze w KRUS

Według ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników są oni z tytułu prowadzenia działalności rolniczej objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a mianowicie emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim.

Składki KRUS ustalane są odgórnie, a ich wysokość zależy od wielkości posiadanych użytków rolnych. W II kwartale 2019 roku podstawowa wartość składek społecznych wynosi 136,00 zł, z czego:

94,00 zł dotyczy ubezpieczeń emerytalno-rentowych, a

42,00 zł ubezpieczeń chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego.

Ważne! Składki do KRUS-u wpłaca się kwartalnie. Termin zapłaty przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału (np. 30 kwietnia za II kwartał).

Wysokość składki zdrowotnej to 1 zł za każdy hektar przeliczeniowy, przy czym konieczność jej zapłaty występuje tylko w przypadku, gdy rolnik posiada co najmniej 6 ha użytków rolnych. Tym, którzy mają mniej niż 6 ha, składkę tę finansuje budżet państwa.

Warunki podlegania ubezpieczeniom w KRUS

Aby opłacać składki na rolnicze ubezpieczenia społeczne, konieczne jest posiadanie co najmniej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych oraz:

niepodleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie,

rejestracja w KRUS-ie i opłacanie obligatoryjnych składek,

niepobieranie emerytury, renty bądź innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Co do zasady rolnik może wykonywać czynności na podstawie nieoskładkowanej umowy o dzieło. Zabronione jest tu jednak podleganie ubezpieczeniom z tytułu działalności pozarolniczej, umowy o pracę czy umowy zlecenie.

Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą

Zgodnie z przepisami rolnik może rozpocząć działalność gospodarczą i nie tracić przy tym prawa do podlegania ubezpieczeniom w KRUS-ie. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które są objęte nieprzerwanie od 3 lat ubezpieczeniami rolniczymi. W tej sytuacji nowy przedsiębiorca w ciągu 14 dni od dnia rejestracji działalności powinien zgłosić chęć kontynuowania tych ubezpieczeń. Co ważne, w każdym roku, do 31 maja będzie zobowiązany poinformować Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości podatku dochodowego należnego za poprzedni rok, przy czym graniczna kwota za rok 2018 wynosi 3376,00 zł.

Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: 1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności; 2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym; 3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym; 4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł1.

Nieterminowe złożenie oświadczeń w KRUS-ie może powodować ustanie ubezpieczeń rolniczych, a instytucja przychyli się do przywrócenia terminów wyłącznie, jeśli opóźnienie wynikało ze zdarzeń losowych.

Dla rolników prowadzących jednocześnie działalność i pozostających w KRUS-ie podstawowe miesięczne wartości składek za II kwartał 2019 roku prezentują się następująco:

188,00 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

42,00 zł na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie.

Oznacza to, że za II kwartał do KRUS-u konieczne będzie odprowadzenie 690,00 zł.

Podsumowując, składki na ubezpieczenia rolnicze są o wiele niższe od tych, które przedsiębiorcy wpłacają do ZUS-u. Rolnik, rozpoczynając dodatkowo działalność gospodarczą, powinien dobrze przemyśleć kwestię kontynuacji podlegania ubezpieczeniom w KRUS-ie, gdyż może to znacznie wpłynąć na płynność finansową, a co za tym idzie – dalsze losy zarówno gospodarstwa, jak i działalności pozarolniczej.

Katarzyna Biel, ekspert wFirma.pl

1 Aktualną kwotę podatku (roczną kwotę graniczną) ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na podstawie art. 5a ust. 9 niniejszej ustawy.