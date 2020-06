Dodatek solidarnościowy (dodatek dla bezrobotnych) - jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Ustawę o dodatku solidarnościowym w dniu 4 czerwca uchwalił Sejm i skierował do Senatu. Ustawę zaproponował prezydent Andrzej Duda. Ten nowy dodatek dla bezrobotnych ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom koronawirusa. W jakiej wysokości będzie przysługiwał, jak długo oraz na jakich warunkach?

Dodatek dla bezrobotnych - kto otrzyma?

Jak wynika z zapisów projektu ustawy, dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która straciła pracę po dniu 15 marca 2020 r. – pracodawca rozwiązał z nią umowę za wypowiedzeniem lub nie przedłużył umowy i uległa ona rozwiązaniu ze względu na upływ czasu, na który była zawarta.

Warunkiem jest, aby osoba taka w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni.

Jakie formalności trzeba spełnić, żeby otrzymać dodatek?

W celu otrzymania zasiłku solidarnościowego konieczne będzie złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wnioski, które zostaną złożone później nie będę rozpatrywane.

Co będzie zawierał wniosek?

1) dane osoby uprawnionej:

imię i nazwisko,

numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona:

imię i nazwisko, nazwę skróconą,

numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON;

3) oświadczenie osoby uprawnionej, o spełnieniu warunków do ubiegania się o dodatek solidarnościowy

4) oświadczenie osoby uprawnionej o kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za miesiąc, w którym składany jest wniosek;

5) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

6) inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego;

7) podpis osoby uprawnionej.

Wnioski będą składane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

W jakiej wysokości i jak długo będzie wypłacany dodatek?

Kwota dodatku solidarnościowego to 1400 zł. za miesiąc kalendarzowy. Będzie ona wypłacana za okres nie dłuższy niż 1 czerwca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o jego otrzymanie.

Rada Ministrów będzie mogła jednak wydać rozporządzenie wydłużające ten okres, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy.

ZUS wypłaci uprawnionym świadczenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Wypłata dodatku solidarnościowego nastąpi w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał potrąceniu ani egzekucji.

Jak prawo do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na dodatek?

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych ulega zawieszeniu z mocy prawa na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Oznacza to, że za ten okres zasiłek dla bezrobotnych nie będzie wypłacany. Okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się więc wliczać do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi jednak przeszkody do nabycia lub posiadania statusu bezrobotnego.

Analogicznie do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego zawieszeniu ulegnie prawo bezrobotnego do stypendium wypłacanego z Funduszu Pracy. Stypendium to jest wypłacane w okresie odbywania przez niego przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, do której uczęszcza w systemie wieczorowym lub zaocznym.

W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub wskazanego wyżej stypendium, w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, kwota dodatku solidarnościowego będzie odpowiednio pomniejszona o kwotę już wypłaconych świadczeń.

Czy okres pobierania dodatku wlicza się do okresu pracy?

Okres pobierania dodatku solidarnościowego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Okresów pobierania dodatku solidarnościowego nie wlicza się jednak do:

okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;

stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Pobierający dodatek będą objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym a także zdrowotnym.

Czy dodatek solidarnościowy tratowany jest jako dochód?

Należy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Dodatek solidarnościowy to także dochód w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Utrata dodatku solidarnościowego będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. Zaś uzyskanie tego dodatku uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Kwota dodatku solidarnościowego będzie jednak zwolniona z podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (etap legislacyjny – ustawa skierowana do Senatu)

