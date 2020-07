Profil PUE ZUS do bonu turystycznego – jak założyć, jakie dane są potrzebne?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) jest narzędziem, które ma ułatwiać dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki PUE można m.in. przeglądać dane zgromadzone w ZUS czy składać wnioski.

Profil zakładany jest dla osoby fizycznej. W przypadku firm po użyciu opcji Dla Ciebie należy zgłosić się do placówki ZUS, aby uzyskać dostęp do profilu firmy.

