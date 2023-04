Czy zleceniobiorca powinien otrzymać zasiłek chorobowy za nieobecność z powodu choroby?

Tak. Jeśli zleceniobiorca nie świadczył pracy w okresie od 20 do 22 lutego 2023 r. i nie znajduje się w okresie wyczekiwania, to przysługuje mu zasiłek chorobowy, a za realizację w innym czasie (poza chorobą) powierzonych mu w ramach zlecenia zadań wynagrodzenie za pracę.

Umowa zlecenia a zasiłek chorobowy

W kwestii umów zlecenia należy odwołać się do regulacji ogólnych, zgodnie z którymi zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne wykonywanie zlecenia, chyba że umowa zlecenia przewiduje inaczej. Jeżeli zatem zleceniobiorca w pełni zrealizował wykonanie czynności, to zgodnie z umową przysługuje mu pełne wynagrodzenie za luty.



Z kolei zasiłek chorobowy za czas wskazany w orzeczeniu lekarskim może także przysługiwać, pod warunkiem, że:

zleceniobiorca nie znajduje się w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku, który dla osób niebędących pracownikami wynosi 90 dni oraz w czasie zwolnienia lekarskiego nie świadczył pracy lub nie wykonywał innych czynności zarobkowych.

Co do zasady podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem ustala się na podstawie miesięcznego przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcom uwzględnia się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy wymiaru.

Podstawa prawna art. 735 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),

art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.).

