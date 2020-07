Ile wyniesie płaca minimalna (netto i brutto) w 2021 roku?

Przypomnijmy, że w 2020 roku płaca minimalna wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł (obie kwoty - brutto). Zdaniem Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2800 zł w 2021 roku jest optymalna, biorąc pod uwagę trwający kryzys epidemiczno-ekonomiczny.

Minimalne wynagrodzenie 2021 brutto

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienia się co roku z dniem 1 stycznia. Uzgadniana jest w ramach Rady Dialogu Społecznego, gdzie swoje propozycje nowej kwoty przedstawia rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców.



W 2021 r. proces ten nieco się wydłużył ze względu na pandemię koronawirusa. Rząd przedstawia swoją propozycję do 31 lipca, następnie Komisja Trójstronna ma 10 dni na uzgodnienie kwoty, która powinna zostać ogłoszona za pomocą obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polski do 15 września. W przeciwnym razie Rada Ministrów samodzielnie ustali kwotę najniższej krajowej nie niższą od przedstawionej wcześniej propozycji i wyda rozporządzenie do 15 września.





Aktualnie znana jest już propozycja rządu - 2800 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie więc o 7,7% w stosunku do 2020 r. Obecnie płaca minimalna wynosi bowiem 2600 zł brutto. Przewidywany wzrost najniższej krajowej jest niższy niż w zeszłym roku, kiedy to z 2019 r. na 2020 r. nastąpiła podwyżka o 350 zł. Teraz będzie to 200 zł.

Płaca minimalna w 2021 r. (o ile ostatecznie zostanie przyjęta kwota 2800 zł brutto) wyniesie 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. Dla porównania propozycja pracodawców to 2600 zł brutto czyli utrzymanie minimalnej płacy na aktualnym poziomie. Natomiast strona związkowa sugeruje minimalne wynagrodzenie w kwocie 3100 zł brutto. Zwykle jednak ostateczna wysokość najniższej krajowej to wynik propozycji rządowej. Najprawdopodobniej będzie to więc 2800 zł brutto.

Płaca minimalna 2021 netto (ile pracownik dostanie "do ręki")

Najniższą krajową można obliczyć za pomocą kalkulatora brutto-netto. Należy wpisać kwotę 2800 zł (brutto). Następnie w zależności od konkretnego przypadku wybrać lub nie jedną z opcji:

nie uwzględniaj kwoty wolnej i kosztów

nie obliczaj składki ZUS.

W kroku trzecim podaje się rok (2021 będzie dostępny od stycznia) i w ostatnim punkcie uwzględnia się bądź nie ulgę PIT dla młodych czyli dla osób do 26. roku życia, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT.

Najniższe wynagrodzenie netto w 2020 r. wynosi 1920,62 zł.

W 2021 r., zgodnie z obliczeniami, osoba zatrudniona na pełny etat otrzyma do ręki już ponad 2000 zł. Najniższa krajowa netto wyniesie 2061,67 zł, a więc wzrośnie o 141,05 zł.

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie minimalne wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na pół etatu. W 2021 r. zarabia 1500 zł brutto miesięcznie. Czy pracodawca powinien dopłacić jej do najniższej krajowej? Nie, ponieważ najniższą krajową przy połowie etatu dzielimy proporcjonalnie czyli na dwa. Jeśli minimalna płaca wynosi 2800 zł brutto na pełnym etacie to na pół etatu będzie to 1400 zł brutto. Pracodawca może więc wynagradzać ją kwotą wyższą - 1500 zł brutto.

Jeśli pracodawca wypłacałby pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie kwotę niższą niż 2800 brutto, wówczas zgodnie z art. 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu miałby obowiązek wyrównania wynagrodzenia do tej kwoty. To samo dotyczy proporcjonalnego obniżenia minimalnej pensji przy niższym wymiarze czasu pracy. Jeśli umowa o pracę przewiduje wypłatę niższego wynagrodzenia niż minimalna krajowa, powstaje obowiązek pisemnej zmiany umowy zawierającej nową kwotę.

Co istotne, przy ustalaniu czy pracownik zarabia minimalną krajową, bierze się pod uwagę: wynagrodzenie zasadnicze (stawka miesięczna, godzinowa, akordowa bądź wynagrodzenie prowizyjne) oraz inne składniki wynagrodzenia, takie jak: nagrody i premie regulaminowe, wynagrodzenie urlopowe, dodatek wyrównawczy (w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej).

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wylicza składniki, których nie wlicza się przy tych obliczeniach. Są to:

nagroda jubileuszowa,

odprawa pieniężna należna z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenie za nadgodziny

dodatek za pracę w nocy,

dodatek za staż pracy (od 1 stycznia 2020 r.)

Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku (brutto i netto)

Rząd podał również propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej, którą stosuje się do zleceniobiorców i samozatrudnionych. Obecnie zleceniobiorca czy samozatrudniony nie może w przeliczeniu na godziny zarabiać mniej niż 17 zł brutto (11 zł netto), a w 2021 r. będzie to 18,30 zł brutto (12,00 zł netto). Dla porównania w 2017 r. było to 13 zł brutto, w 2018 r. – 13,70 zł brutto, w 2019 r. – 14,70 zł.

Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2010-2021

