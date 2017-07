Spółka na Seszelach - stabilne prawo i brak podatku u źródła

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

International Business Company (IBC)

Spółka International Business Company (IBC) jest typową spółką offshorową, która nie podlega opodatkowaniu pod warunkiem, że nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Seszeli. Do najważniejszych zalet spółki IBC należy możliwość założenia jej przez jednego lub więcej udziałowców, ale w publicznych rejestrach ujawniona jest wyłącznie umowa spółki. Zatem dane udziałowców nie są ujawniane oprócz udziałów na okaziciela.

Prawo spółek Seszeli umożliwia pewną elastyczność w zakresie rodzajów udziałów, ponieważ umową spółki IBC może ustanowić udziały imienne, na okaziciela, udziały bez prawa głosu, udziały dające prawo głosu w określonych sprawach, udziały dające prawo głosu po spełnieniu określonych warunków itp. Spotkania zarządu oraz walne zgromadzenia udziałowców IBC mogą odbywać się zarówno na Seszelach, jak i w dowolnym miejscu na świecie, nawet online. Spółka IBC może przyjąć dowolne rozszerzenie: Limited, Ltd, Corporation, Co, Inc, SA, GmbH, AG.

Z punktu widzenia podatkowego, na Seszelach istnieje brak obowiązku audytu oraz składania deklaracji podatkowych, a także brak opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej poza nimi.

Aby spółka IBC zachowała zwolnienie z opodatkowania, musi spełnić kilka warunków, na podstawie których nie może:

zawierać transakcji ze spółkami mającymi siedzibę na Seszelach

posiadać nieruchomości zlokalizowanej na Seszelach (ale może ją wynająć)

prowadzić działalności bankowej i ubezpieczeniowej oraz innych wybranych działalności wskazanych przez lokalne prawo.

Jeśli spółka IBC dotrzyma powyższych warunków, prawo Seszeli gwarantuje, że status podatkowy IBC nie ulegnie zmianie przez okres 20 lat od założenia spółki.

Oprócz powyższych zakazów, IBC posiada bardzo istotne uprawnienia, może bowiem zawierać transakcje z innymi IBC oraz utrzymywać relacje z pośrednikami, prawnikami, księgowymi, trustami, spółkami zarządzającymi itp. posiadającymi siedzibę na Seszelach. Spółka może założyć rachunek bankowy i prowadzić księgi na Seszelach.

W tym miejscu należy dodać, że najpopularniejsze są IBC posiadające własność statku lub samolotu zarejestrowanego na Seszelach.