Ulgi podatkowe dla spółek w Irlandii

Łatwość prowadzenia biznesu i niezwykle korzystne stawki podatkowe przyciągają do Irlandii firmy z całego świata. To właśnie w Irlandii swoje siedziby ma wiele innowacyjnych firm o zasięgu globalnym – jak Google, Facebook czy Apple. Raport Forbes 2011 “Best countries for business” umieścił Irlandię na 1 miejscu w Europie i 4 miejscu na świecie pod względem łatwości prowadzenia biznesu. Niskie podatki i proste, przejrzyste prawo to tylko niektóre z zalet prowadzenia spółki w Irlandii.

Ulgi podatkowe dla nowych firm

Irlandzki rząd wspiera nowo powstałe firmy oferując im szereg przywilejów podatkowych.

Jednym z takich przywilejów jest ulga, dzięki której firma może odliczyć od należnego podatku dochodowego spółki (CIT) do €40 000 w skali roku. Wysokość ulgi podatkowej dla firm zależy także od wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Irlandzka spółka limited (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) może odliczyć maksymalnie €5000 na pracownika i €40 000 łącznie w danym roku podatkowym. Niewykorzystane ulgi podatkowe w ciągu pierwszych 3 lat działalności spółki mogą zostać przeniesione na kolejne lata. Podsumowując – każda irlandzka spółka limited w ciągu pierwszych lat działalności może w każdym roku podatkowym zarobić do €320 000 bez konieczności zapłacenia ani centa podatku dochodowego!

Dodatkowo wszystkie firmy, które w swoim budżecie mają wydatki na badania i rozwój (R&D) mogą liczyć na ulgę podatkową w wysokości 25% kwoty poniesionych wydatków. Zwrot kwalifikowanych wydatków odbywa się poprzez obniżenie należnego podatku dochodowego od zysków spółki (CIT). Aby ubiegać się o należny zwrot spółka musi spełnić kilka wymogów i prowadzić badania, które dotyczą nauki lub technologii. Przykładowo, jeżeli firma w danym roku podatkowym wydała €200 000 na badania związane z R&D, może dokonać odliczenia kwoty €50 000 od należnego podatku dochodowego CIT.

Spółka limited w Irlandii

Do założenia spółki limited w Irlandii wystarczy jeden udziałowiec, który jest obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a nie-rezydenci mogą nawet skorzystać z uproszczonych metod rejestracji. Spółka musi jednak posiadać tzw. Sekretarza, który odpowiada przed irlandzkim urzędem za sprawy finansowe i za terminowe rozliczenia spółki. Sekretarzem również może być biuro księgowego spółki. Zaletą rejestracji spółki w Irlandii jest niewielka kwota wymaganego kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 250 euro i jest on deklarowany (nie ma konieczności wnoszenia kapitału do spółki w momencie rejestracji firmy).

Kolejnym czynnikiem zachęcającym przedsiębiorców do prowadzenia biznesu w Irlandii jest bardzo wysoka kwota wolna od podatku, wyższa nawet niż w Wielkiej Brytanii, wynosząca aż 16 500 euro, czyli blisko 69 000 złotych. Dochody udziałowca spółki i pracowników do tego poziomu są zwolnione z podatku dochodowego, co w połączeniu z najniższą stawką podatku dochodowego od spółek w Europie (12,5% CIT) czyni z Irlandii idealne miejsce do prowadzenia firmy.

Firma w Irlandii – działalność w Polsce?

Jeśli spółka zarejestrowana w Irlandii prowadzi działalność w innym kraju Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, to podatek dochodowy odprowadzany jest w Irlandii. Dzieje się tak ponieważ certyfikat rezydencji podatkowej spółki zależny jest od miejsca jej siedziby, a nie rezydencji jej dyrektorów i właścicieli.