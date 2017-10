Koszty podatkowe przy zaniechanej inwestycji

Pojęcie inwestycji

Definicja inwestycji znajduje się w tekście ustaw podatkowych dotyczących podatków od dochodów. Przedstawia się ją tam jako środki trwałe będące w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości z kolei definiuje środki trwałe w budowie jako zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują inwestycji nie mają możliwości zaliczenia ponoszonych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Te spośród kwot, które wydawane są na realizację inwestycji przedsiębiorstwa nie stanowią kosztu same w sobie, wpływają jednak na wartość początkową środka trwałego, który zostanie wytworzony w wyniku realizacji projektu. Przełoży się to na wysokość możliwych odpisów amortyzacyjnych

Jednakże z różnych powodów realizacja inwestycji może zostać przerwana. Niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło zaniechanie wytworzenia środka trwałego dla przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w związku z fazą budowy do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże ciąży na nim obowiązek udowodnienia, iż inwestycja podjęta była w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia czy zachowania ich źródła, oraz pozostaje w choćby pośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością, a decyzja o zaniechaniu jej realizacji cechowała się racjonalnością.

Zbycie zaniechanej inwestycji

Zaniechana inwestycja może zostać zbyta na rzecz innego podmiotu, zarówno drogą sprzedaży, jak i pod innym, choćby nieodpłatnym tytułem. Jeśli przedsiębiorca sprzeda inwestycję, której realizacji zaniechał, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien dokonać rozliczenia na zasadach ogólnych, określających zbycia składników majątku firmy. Kosztami podatkowymi będzie tutaj każdy wydatek, który został przez podatnika poniesiony w związku z realizacją inwestycji, zaś przychód stanowić będzie kwota uzyskana w wyniku zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli zaś inwestycja zostanie przekazana innemu podmiotowi drogą darowizny, zgodnie z obowiązującym reżimem podatkowym nie ma możliwości zaliczenia omawianych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów.

Likwidacja inwestycji

Podatnik, który zdecydował się zaniechać realizacji inwestycji, może podjąć postanowienie o jej likwidacji. Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której dojdzie do faktycznego zniszczenia dotychczasowych efektów prac. Niekiedy jednak organy podatkowe przychylają się do stanowiska, zgodnie z którym do likwidacji środka trwałego w budowie dochodzi wówczas, gdy zostaje on wykreślony z ewidencji aktywów przedsiębiorstwa.

W sytuacji, w której przedsiębiorca decyduje się na likwidację inwestycji jeszcze na etapie gromadzenia stosownej dokumentacji, to jest zanim inwestycja nabierze wymiaru fizycznego, wystarczającym do uznania jej za zlikwidowaną jest podjęcie decyzji o trwałym i definitywnym odstąpieniu od dalszego prowadzenia zadania inwestycyjnego.

