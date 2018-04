Czy wydatki na ubrania i kosmetyki mogą być kosztem podatkowym?

Kanał wideorozmów do kontaktu z klientami

Jedna ze spółek z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uruchomiła formułę wideorozmów do kontaktów z klientami. Jest to alternatywny do telefonicznego kanał obsługi klientów.

Pracownicy kontaktujący się z klientami za pośrednictwem kanału wideo są zobowiązani do prezentowania stosownego wyglądu zewnętrznego i posiadania należytej prezencji.

Spółka ze swej strony zapewnia pracownikom zespołu wideorozmów ubiór służbowy tj. koszule służbowe z logo firmy. Koszule służbowe opatrzone logo firmy są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych związanych z wykonywaniem określonych obowiązków. Pranie odzieży służbowej odbywa się we własnym zakresie przez pracownika i przysługuje mu z tego tytułu ekwiwalent pieniężny w kwocie 40 zł za każdy miesiąc, w którym odzież była używana. Wypłata ekwiwalentu odbywa się miesięcznie wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

Kwestie związane z: obowiązkiem noszenia ubioru firmowego przez pracowników zespołu do kontaktów wideo z klientem oraz wypłatą ekwiwalentu za pranie w/w koszul zostały uregulowane w Regulaminie Pracy Spółki.

Ponadto spółka chce zapewnić pracownikom zespołu do kontaktów wideo z klientem kosmetyki do makijażu, aby przed rozpoczęciem pracy mogli poprawić swój wizerunek zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Zgodnie z wymogami Spółki podczas transmisji video pracownik powinien dostosować makijaż do oświetlenia używając odpowiednich kosmetyków, które pozwolą wyeliminować błyszczenie się skóry oraz jej niedoskonałości. Kosmetyki do makijażu będą w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników danego zespołu, aby przed rozpoczęciem pracy, jak również podczas przerwy, mogli poprawić makijaż. Nie jest też możliwe przypisanie poszczególnym pracownikom (kobietom, mężczyznom) wartości zużytych kosmetyków. W powyżej opisanym przypadku kosmetyki do makijażu będą używane tylko na wewnętrzne potrzeby pracodawcy. Po zakończonej pracy makijaż zostanie usunięty.

Zdaniem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowe z 24 kwietnia 2018 r. - sygn. 0111-KDIB2-3.4010.52.2018.2.PB i 0111-KDIB2-3.4010.38.2018.2.PB) nie ulega wątpliwości, że wydatki poniesione przez Spółkę na zakup koszuli służbowych i kosmetyków do makijażu dla pracowników mają wpływ na poziom świadczonych przez nią usług co w konsekwencji może przełożyć się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów.

Dlatego też wydatki te mają związek przyczynowy z przychodem lub źródłem przychodu i są poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodu.

Stąd wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Twórca zdjęć i filmów reklamowych

W innej sprawie (na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) organ podatkowy zgodził się, by podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w zakresie realizacji zdjęć i filmów reklamowych mógł zaliczać do kosztów podatkowych swojej firmy wydatki na zakup lub wypożyczenie odzieży, obuwia i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas sesji zdjęciowych i nagrań video.

Podatnik ten osiąga przychody ze sprzedaży zdjęć i filmów reklamowych. Kosztami związanymi z tą działalnością są w szczególności koszty realizacji tych zdjęć i filmów. W tym m.in. odpowiednia charakteryzacja i stylizacja modela/modelki (zakup lub wypożyczenie elementów garderoby oraz biżuterii, rekwizytów niezbędnych do tematyki filmu), wykonanie makijażu (w tym zakup niezbędnych narzędzi i kosmetyków do wykonania makijażu).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 13 sierpnia 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-660/15-4/AM) uznał, że jeżeli ponoszone wydatki na zakup odzieży, obuwia i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas sesji zdjęciowych i nagrań video mają związek z osiąganymi przez Niego przychodami i w związku z ich ponoszeniem zawsze będzie wystawiana faktura generująca przychód, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione na zakup ww. rzeczy – mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednak warto pamiętać również, że wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem należytego ich udokumentowania. W tym celu trzeba starannie zabezpieczać faktury, paragony i inne dokumenty świadczące o konkretnych wydatkach. Obowiązkiem każdego podatnika podatku dochodowego jest także wykazanie związku przyczynowego danego wydatku zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów z przychodem lub przynajmniej ze źródłem tego przychodu.