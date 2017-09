Zwrot podatku z Niemiec

Zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi i polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatki od płac pracowników polskich zatrudnionych w Niemczech należy płacić w Niemczech. W efekcie tego, dochody polskich pracowników podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami niemieckimi i mogą oni składać w tym kraju roczne zeznanie podatkowe.

W Niemczech kwota dochodu wolnego od podatku w rozliczeniu rocznym jest wysoka, a pracownikom przysługują dodatkowe odliczenia od dochodu, między innymi z tytułu posiadania dzieci, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, przejazdów do kraju itp. To w efekcie rozliczenia rocznego okazuje się, że zaliczki potrącone z wypłaty pracownika przekraczają podatek należny i nadpłata może zostać zwrócona pracownikowi.

Z niemieckim Urzędem Skarbowym można rozliczyć się do 4 lat wstecz, czyli w 2017 roku można jeszcze rozliczyć 2013 rok. Najważniejszymi dokumentami wymaganymi do ubiegania się o zwrot podatku jest karta podatkowa (Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung) wydawana przez pracodawcę oraz oryginał zaświadczenia EU/EWR podbity przez Urząd Skarbowy w Polsce.

Niektóre wydatki należy poświadczyć przed Urzędem Skarbowym w Niemczech poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. W przeciwnym razie nie zostanie przyznany zwrot podatku lub będzie on mniejszy niż powinien. Zaświadczenia należy dołączyć do oświadczenia podatkowego w oryginale (kopie należy przechowywać w domu).

W deklaracji podatkowej można ująć jeszcze dużo różnych wydatków, jak na przykład koszty opieki na dziećmi albo koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten). W tym wypadku nie jest koniecznie dołączanie odpowiednich rachunków. Warto jednak przechowywać je w domu, aby móc je przedłożyć w przypadku zapytania ze strony Urzędu Skarbowego. Inaczej wygląda to w przypadku tzw. usług blisko związanych z prowadzeniem domu (haushaltsnahe Dienstleistungen), gdzie należy dostarczyć rachunki w oryginale.

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi 3-6 miesięcy. Zdarzają się przypadki, że decyzje wydawane są szybciej, ale zależy to od Urzędu Skarbowego. Urzędnicy niemieckich Urzędów Skarbowych rozpatrują deklaracje podatkowe zaczynając od tych, które dotarły najwcześniej. Deklaracje wysłane drogą elektroniczną są rozpatrywane priorytetowo.

W wielu przypadkach Finanzamty zaczynają rozpatrywać rozliczenia podatkowe dopiero w marcu. Wynika to z faktu, iż na początku roku systemy komputerowe urzędów muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z aktualnym orzecznictwem prawa podatkowego. Poza tym urzędy niejednokrotnie muszą czekać na dane przesyłane przez podmioty trzecie, np. pracodawców lub ubezpieczalni. Pracodawcy i ubezpieczyciele mają obowiązek dostarczania dodatkowych informacji do urzędu maksymalnie do 28. lutego.