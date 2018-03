Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Podatek od kryptowalut w Polsce

Osobom fizycznym handlującym kryptowalutami w Polsce grozi do 32% podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży kryptowaluty oraz wymiany na inną kryptowalutę. Nie istnieją przepisy odnoszące się specyficznie do kryptowalut, więc zalecane jest stosowanie przepisów ogólnych i posługiwanie się interpretacjami Ministerstwa Finansów, które również nie są jednoznaczne. Jeszcze do końca ubiegłego roku Ministerstwo Finansów twierdziło, że opodatkowaniu podlega zamiana kryptowalut na waluty fiducjarne (FIAT) np. złotówki, dolary, euro. Ostatnia interpretacja Ministerstwa Finansów (z 23 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.517.2017.1.AP) zakłada, że opodatkowaniu podlegają wszystkie transakcje dokonane na giełdzie - także zamiana kryptowalut (np. zamiana bitcoin na inne kryptowaluty - altcoiny, choć niejasne jest w jaki sposób podatnik miałby wykazać zysk z takiej transakcji). Dochody z kryptowalut dla osób fizycznych są rozliczane wg skali podatkowej - w zależności od poziomu dochodów opodatkowanie wynosi 18% lub 32% (próg zmienia się na wyższy przy kwocie przychodu ok. 85,5 tys. zł). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej handel kryptowalutami możliwe jest opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym.

"Na początku rządy wielu Państw próbowały ograniczać handel kryptowalutami, jednak po czasie okazało się, że jest to praktycznie niemożliwe i zmieniono podejście. Dziś w większości państw kryptowaluty są czymś legalnym i normalnym, a co za tym idzie jeśli obywatel się na nich bogaci, to musi zapłacić podatek" - mówi Agnieszka Moryc Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Podatek od sporadycznych transakcji na rynku kryptowalut należy uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do 30 kwietnia 2018. Przychód ze sprzedaży kryptowalut należy wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT), w rubryce 75 (koszty uzyskania przychodów) należy umieścić udokumentowany koszt zakupu kryptowalut, natomiast nie jest określone, jakie wydatki będą uznane przez urząd za uzasadnione. Potwierdzeniem operacji może być wyciąg elektroniczny z giełdy kryptowalut, na której dokonano kupna lub sprzedaży.

Osoby dokonujące dużej ilości transakcji na rynku kryptowalut zobowiązane są do założenia działalności gospodarczej i odprowadzania podatków (ZUS, CIT). Działalność związana z obrotem kryptowalutami klasyfikowana jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako ‘Pozostałe pośrednictwo pieniężne’ - kod 64.19.Z.

Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii, dla celów podatkowych kryptowaluty są traktowane jak każda inna waluta obca. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności.

Osoby indywidualne

Indywidualne osoby, które dokonują bardzo dużej ilości transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, wykorzystując w tym celu własne środki lub osób trzecich są traktowane jako 'traderzy”, prowadzący działalność gospodarczą. Takie osoby zapłacą podatek dochodowy od zysku (Income Tax) wg skali podatkowej (20%, 40%, 45%). Każdy podatnik jest zwolniony z podatku do kwoty 11 500 GBP, czyli około 54 000 złotych (kwota wolna od opodatkowania w Wielkiej Brytanii).

