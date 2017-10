Mikrobiznes może wypróbować raportowanie JPK jeszcze w tym roku

Po pierwszym stycznia 2018 roku, do grona podatników przekazujących co miesiąc pliki JPK_VAT dołączy bardzo liczna, bo szacowana 1,5 miliona grupa najmniejszych przedsiębiorstw. To ogromna zmiana ze względu na skalę zjawiska, Ministerstwo Finansów zintensyfikowało działania informacyjne mając świadomość, że bardzo wielu drobnych przedsiębiorców może być zaskoczonych nowymi obowiązkami. Z tej perspektywy bardzo pozytywnie odbieram uruchomienie przez Ministerstwo specjalnej strony internetowej, gdzie w uporządkowanej formie i przystępny sposób zostały opisane najważniejsze zagadnienia dotyczące JPK_VAT.

Warto podkreślić, że poza obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, od stycznia dochodzi również obowiązek prowadzenia ewidencji vatowskiej za pomocą programów komputerowych, bo tylko z takiej ewidencji można pobrać bez ręcznego przepisywania dane, które zamieniane są na formę JPK_VAT.

Bardzo ciekawym pomysłem jest zachęta do wcześniejszego składania (tj. jeszcze w 2017 roku) plików JPK_VAT, przez tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie mają takiego obowiązku, ma być to okazja do przyzwyczajenia się i przećwiczenia w praktyce rozwiązań technicznych do zestawiania i wysyłania JPK_VAT. To dobry pomysł, dzięki niemu ograniczy się liczbę błędów w plikach przesyłanych przez nową grupę obowiązanych podatników. Należy jednak pamiętać o tym, że od stycznia będziemy stosować nową, trzecią już wersję, struktury JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów do 7 sierpnia zbierało opinie na ten temat, a nowa wersja została zamieszczona na stronach resortu finansów w piątek 13 października. Najwyższy czas, bo skoro mam być stosowana po 1 stycznia 2018 roku, to powoduje konieczność aktualizacji programów dostarczanych obecnie przez producentów. Niezbędne jest w takich przypadkach przeanalizowanie zmian, opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie na rynek nowych wersji programów finansowo-księgowych generujących JPK_VAT, a zostało na to 2,5 miesiąca, to bardzo mało czasu. Nowa wersja będzie stosowana przez wszystkich podatników niezależnie od skali prowadzonej działalności.

