Wysłanie nabywcy faktury mailem w pliku PDF jest jej wydaniem wg ustawy o VAT

Taką tezę zawiera indywidualna interpretacja podatkowa wydana 22 czerwca 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-2.4012.287.2018.2.MD).

O interpretację wystąpił pewien franczyzobiorca z branży paliwowej (czynny podatnik VAT), który w ramach współpracy z franczyzobiorcą planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym nabywca, po dokonaniu tankowania paliwa do pojazdu, będzie mógł dokonać samoobsługowej zapłaty za zakupione paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze lub samoobsługowej zapłaty za zakupiony wybrany produkt pozapaliwowy lub usługę oferowane na stacji paliw bezpośrednio przy tym produkcie lub usłudze za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej zainstalowanej na użytkowanym smartfonie (płatność mobilna).

Aby dokonywać płatności mobilnych nabywca będzie też musiał zainstalować aplikację na smartfona i zarejestrować swoje osobiste konto w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych. Podczas instalacji aplikacji do płatności mobilnych nabywca zobowiązany będzie do zaakceptowania regulaminu korzystania z tej aplikacji. Akceptując regulamin aplikacji mobilnej, nabywca może wyrazić (zawarte w regulaminie) żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje w formie pliku PDF na adres e-mail podany przy rejestracji konta użytkownika.

Franczyzodawca jest właścicielem całej infrastruktury informatycznej (w tym w szczególności aplikacji mobilnej i Centralnego Systemu Płatności Mobilnych) realizującej płatności mobilne i wysyłającej faktury. Dlatego faktura przeznaczona dla nabywcy będzie technicznie wysyłana przez franczyzodawcę w imieniu franczyzobiorcy (tj. faktycznego sprzedawcy).

Transakcje sprzedaży (po potwierdzeniu płatności mobilnej w aplikacji mobilnej) będą też automatycznie ewidencjonowane na kasie rejestrującej franczyzobiorcy.

Jednak w przypadku nabywców, którzy wyrazili żądanie otrzymania faktury w formie elektronicznej (PDF wysyłany mailem) papierowy paragon fiskalny wydrukowany z kasy rejestrującej zostanie zniszczony (kopia paragonu fiskalnego nadal pozostanie w pamięci fiskalnej kasy fiskalnej), a franczyzodawca wystawi nabywcy fakturę do tego paragonu. Przy czym egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy będzie mu wysłany mailem przez system franczyzodawcy związany z aplikacją mobilną.

W związku z powyższymi planami franczyzobiorca zapytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy taki sposób wysyłania faktur nabywcom może być uznany za wydanie faktury nabywcy w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, że jest to dopuszczalny przez przepisy ustawy o VAT sposób wydawania faktur nabywcom towarów i usług.

W interpretacji podkreślono, że przepisy dot. VAT nie precyzują pojęcia „wydania” faktury. Dlatego trzeba sięgnąć do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś.

Zdaniem Dyrektora KIS faktura to dokument, który może być wystawiony nie tylko w formie papierowej, ale także w dowolnym formacie elektronicznym, również jak w przedmiotowym przypadku w formacie PDF. Trzeba tylko zadbać o to, by faktura zawierała elementy wymagane przepisami ustawy o VAT (zob. art. 106e i 106f ustawy o VAT).

Powinny też zostać wykonane inne przepisy ustawy o VAT, w tym m.in. stanowiące o obowiązku:

- wystawienia faktury w dwóch egzemplarzach - jeden dla nabywcy, drugi zachowuje sprzedawca (106g ust. 1 ustawy o VAT),

- uzyskania zgody nabywcy na wystawienie mu faktury elektronicznej (106n ust. 1 ustawy o VAT),

- zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (art. 106m ust. 1 ustawy o VAT).

Dlatego też wysłanie faktury w formacie PDF na wskazany przez nabywcę e-mail zgodnie z jego żądaniem oznacza (zdaniem Dyrektora KIS), że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy.

Jednocześnie Dyrektor KIS stwierdził, że nie ma tu znaczenia, kto faktycznie wysyła fakturę nabywcy w imieniu wystawcy faktury.