Jaką stawkę VAT zastosować przy organizowaniu imprezy okolicznościowej

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest z reguły wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Świadczenie odrębne i usługa kompleksowa

Dla celów ustalenia sposobu opodatkowania imprezy okolicznościowej, której organizacja składa się z wielu różnych czynności i towarów, ustalić należy, czy jest to usługa kompleksowa, czy też każde ze świadczeń wchodzących w jej skład ma charakter odrębny.

Świadczenie odrębne występuje wówczas, gdy jedna lub więcej jego części składowych uznawana jest za usługę zasadniczą, inne elementy zaś występują w charakterze usług pomocniczych, co do których stosowane są te same zasady opodatkowania, co do zasadniczej. Usługa występuje w charakterze pomocniczym, gdy jej wykonanie nie jest odrębnym, autonomicznym celem usługobiorcy, a stanowi ona środek do wykonania usługi zasadniczej.

Usługa kompleksowa realizowana jest wówczas, gdy składa się z wielu różnych świadczeń, które prowadzą w konsekwencji do jednego celu. Cel ten stanowi sam w sobie świadczenie główne, a usługi wykonywane stanowią świadczenia pomocnicze.

Co do zasady, wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz osoby trzeciej w ramach prowadzonej działalności traktowane dla celów podatkowych powinno być w sposób odrębny, autonomiczny i niezależny. Jednakże jeśli jedna usługa obejmuje wiele świadczeń, nie powinna być ona dzielona w sposób sztuczny w celu obliczenia należnego podatku.

Opodatkowanie imprezy okolicznościowej

W sytuacji, w której dominującą przy imprezie okolicznościowej będzie usługa gastronomiczna, impreza ta podlega opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 8%. Nie będzie ona jednakże znajdować zastosowania co do niektórych napojów, które jako niekorzystające z obniżonej stawki VAT opodatkowane będą stawką 23%.